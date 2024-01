L’intelligenza artificiale è il grande punto di forza della nuova serie Galaxy S24 di Samsung, ma la nuova, piuttosto buona suite di funzionalità Galaxy AI potrebbe alla fine avere un costo, come ha confermato la stessa azienda.

In una nota a piè di pagina sugli elenchi online di Samsung per Galaxy S24, S24+ e Galaxy S24 Ultra, la società fa notare brevemente che le funzionalità Galaxy AI sono gratuite solo per circa due anni.

Samsung dice:

Le funzionalità Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino alla fine del 2025 sui dispositivi Samsung Galaxy supportati. Potrebbero applicarsi termini diversi per le funzionalità AI fornite da terze parti.

Non si sa quanto potrebbero costare queste funzionalità o se tutte le funzionalità richiederebbero un abbonamento. In particolare, la maggior parte della suite AI di Samsung funziona attraverso il cloud. Le funzionalità di traduzione e alcune altre funzionano completamente sul dispositivo, ma alcune delle demo più impressionanti, come la modifica generativa e la trascrizione, vengono eseguite attraverso il cloud (sfruttando i modelli Gemini di Google).

Questo dettaglio è trapelato prima dell’annuncio di Samsung e non crediamo che saranno molti gli utenti disposti a sottoscrivere un ulteriore abbonamento per accedere alle funzione Galaxy AI.

La mancanza di chiarezza di Samsung su questo argomento, tuttavia, ricorda un servizio che secondo Google sarebbe stato pagato, ma che funziona comunque gratuitamente. Quando Google ha lanciato la funzione di rilevamento del sonno di Nest Hub (2a generazione), ha affermato che avrebbe richiesto un abbonamento in un secondo momento, ma alcuni anni dopo non esiste alcun abbonamento del genere.

Ad ogni modo, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo di approfondimento per scoprire tutti i segreti, hardware e software, dei nuovi top di gamma di casa Samsung.