Galaxy AI è il grande punto di forza della serie Galaxy S24 di quest’anno, ma è stato confermato che le nuove funzionalità di Samsung saranno gratuite solo per circa due anni. In una nuova intervista, Samsung accenna ad aggiunte “più potenti” alle funzioni Galaxy AI in futuro, ma la società non ha ancora risposto a nessuna domanda importante su un futuro in cui tutto questo verrà pagato.

Poco dopo la presentazione da parte di Samsung della serie Galaxy S24, è diventato chiaro che le funzionalità AI pubblicizzate dall’azienda non saranno gratuite per sempre. Le dichiarazioni di non responsabilità di Samsung affermano che le funzionalità saranno gratuite solo fino al 2025, ma non fanno menzione di dettagli specifici su questo presunto futuro a pagamento.

Funzioni più avanzate per chi vorrà pagare

Parlando con ET Telecom, TM Roh di Samsung ha commentato le funzionalità di intelligenza artificiale a pagamento, suggerendo che la società potrebbe offrire funzionalità “più potenti” se pagate e che molti clienti saranno soddisfatti delle funzionalità gratuite esistenti.

Secondo la nostra analisi, le esigenze dell’intelligenza artificiale mobile sono diverse. Quindi, ci saranno consumatori che si accontenteranno di utilizzare gratuitamente le funzionalità dell’intelligenza artificiale. Poi potrebbero esserci anche clienti che desiderano funzionalità IA ancora più potenti e addirittura pagano per averle. Quindi, nel processo decisionale futuro, prenderemo in considerazione tutti questi fattori.

L’affermazione di Roh è la prima risposta che Samsung ha davvero dato sulle funzionalità Galaxy AI a pagamento, ma lascia ancora molto sul tavolo.

Quando diverranno a pagamento queste funzionalità? Qualcuna di lora rimarrà gratuita? Quanto costerà? Queste sono alcune delle domande davvero importanti sull’idea dell’IA a pagamento, ma Samsung rimane in silenzio sull’argomento al di là dei commenti di Roh qui.

Ricordiamo inoltre che queste funzioni di intelligenza artificiali, lanciate con la serie Galaxy S24, arriveranno presto anche sui Galaxy S23 ma non sui Galaxy S22.

