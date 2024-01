Dopo oltre 3 settimane di utilizzo quotidiano, siamo pronti a fornirti la nostra recensione approfondita del nuovo top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung rilascia decine e decine di nuovi smartphone ogni anno ma, a meno che tu non voglia un pieghevole di fascia alta, è la serie Galaxy S ad attirare la maggior parte dell’attenzione.

E all’interno di questa gamma, il modello Ultra è quello che Samsung vuole davvero che tu acquisti. Questo è lo smartphone Samsung a tutto gas, che offre tutte le innovazione che l’azienda ha previsto per quell’anno, senza badare al prezzo di vendita. Questo è certamente vero per il Samsung Galaxy S24 Ultra, che aggiunge al mix un nuovo chipset, una scocca in titanio e diverse funzionalità Galaxy AI, per non parlare di un nuovo e migliorato impegno per gli aggiornamenti software.

Design

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è indistinguibile dal Galaxy S23 Ultra, il che non significa che non ci siano differenze, ma piuttosto che i cambiamenti sono irrilevanti. Le griglie degli altoparlanti sono diverse, i microfoni si sono spostati un po’, ma in generale il nuovo telefono assomiglia al vecchio telefono. Peccato, perché anche se il telefono Ultra di Samsung trasuda una certa raffinatezza, a prima vista non è molto interessante.

Un’ispezione più approfondita è gratificante. Il vetro posteriore è costituito da strati su strati di vernice metallica, che conferiscono al telefono una profondità particolare, soprattutto nella spettrale finitura in titanio grigio naturale.

Samsung presta grande attenzione ai dettagli quando si tratta di colori, materiali e finiture. Ogni colore ha una cornice leggermente colorata che si abbina al nuovo retro Gorilla Glass Armor. Il nero titanio è tutto nero, mentre altre opzioni di colore sfumano in tonalità della cornice più calde.

Ai fan di Apple piace sottolineare la simmetria del loro telefono come culmine del suo design. Francamente, Samsung è più intelligente che simmetrico. Preferisco avere i pulsanti di accensione e volume sullo stesso lato. Significa che non riempio la mia galleria fotografica con screenshot accidentali ogni volta che prendo il telefono.

Un altro cambiamento riguarda la fine di un’era per la serie: lo schermo curvo. Sono indeciso riguardo a questo cambiamento perché lo schermo curvo degli Ultra del passato ha conferito un’estetica dall’aspetto elegante. Invece, l’S24 Ultra adotta un display piatto che abbraccia il bordo del telaio in titanio

Il ragionamento di Samsung per questo cambiamento riguarda la S Pen: il pannello più piatto rende meno probabile che lo stilo cada oltre il bordo. Ma poi di nuovo, finisco per usare una custodia con il mio Galaxy S Ultra più vecchio e più curvo che impedisce che ciò accada.

L’ultimo e sottile cambiamento riguarda le cornici più sottili del 42%, secondo i calcoli di Samsung. Lo vedo solo con la parte inferiore del display, poiché il resto delle cornici appare molto simile a quello del Galaxy S23 Ultra. Una delle delusioni che probabilmente passerà inosservata è il fatto che non ci sono cambiamenti significativi nella S Pen. Speravo davvero che Samsung aggiungesse qualcosa di nuovo qui, visto che la S Pen è una delle caratteristiche che rende l’Ultra decisamente diverso da tutto il resto.

Qualità costruttiva

La Caratteristica più pubblicizzata da Samsung in questo ambito è l’utilizzo del titanio nella scocca.

Il titanio è più pesante del normale alluminio, ma la sua resistenza significa che è necessario utilizzarne meno. Ciò dovrebbe consentire al telefono di essere più leggero, ma con 233 g non c’è alcuna differenza significativa rispetto all’S23 Ultra da 234 g. Entrambi sono tra i telefoni non pieghevoli più pesanti che puoi acquistare.

Quindi ne vale la pena il titanio? Non a prima impressione ma dovrebbe favorire la durabilità nel tempo, cosa che sembra essere una priorità assoluta.

L’S24 Ultra è eccezionalmente ben realizzato, con il resistente Gorilla Glass di Corning sia sulla parte anteriore che su quella posteriore. Lo standard del settore Victus 2 garantisce un’eccellente protezione da cadute e graffi, ma Gorilla Armor sulla parte anteriore è una nuova versione top di gamma che promette una durata ancora migliore e riflessi ridotti. Al momento in cui scrivo, è esclusivo per questo telefono.

Oltre alla classificazione IP68 (resistente all’acqua fino a 1,5 m, completamente protetto dalla polvere), l’S24 Ultra è chiaramente costruito per durare.

Samsung Galaxy S24 Ultra: specifiche e prestazioni

Dopo anni di sperimentazione con schermi curvi sui suoi telefoni top di gamma, l’S24 Ultra ha un display totalmente piatto. Non ho avuto problemi particolari con le curve sottili dell’S23 Ultra, ma questo nuovo pannello sembra fantastico.

Non sono state apportate modifiche alle specifiche principali, ma non era necessario. Il display AMOLED da 6,8 pollici continua ad essere uno dei migliori che troverai su qualsiasi smartphone. La sua risoluzione predefinita di 1080p offre già dettagli eccellenti, ma l’impostazione Quad HD+ (3120 x 1440) porta la nitidezza a un livello superiore.

Essendo uno schermo OLED, puoi anche aspettarti colori ricchi e vibranti e neri profondi, che lo rendono ideale per la fruizione dei contenuti. Se guardi molti video sul tuo telefono, questo è il dispositivo da acquistare.

È anche un display LTPO, il che significa che la frequenza di aggiornamento può essere regolata automaticamente da 1 a 120 Hz a seconda di ciò che stai facendo, contribuendo a preservare la durata della batteria. Sembra fluido e fluido come sempre, anche se 60Hz fissi sono la tua unica alternativa a questa impostazione adattiva. Mi sarebbe piaciuta la possibilità di impostarlo manualmente a 90 o 120 Hz.

Veniamo alle specifiche. Negli Stati Uniti, tutti e tre i modelli di S24 utilizzano lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, completo del marchio “for Galaxy” per un altro anno. Al di fuori degli Stati Uniti (e quindi anche in Italia), solo l’Ultra utilizza quel SoC: nei due modelli S24 e S24+ è presente l’Exynos 2400 ad alimentarli.

Il modello base S24 Ultra che ho testato ha 256 GB di spazio di archiviazione, che è sufficiente per la maggior parte delle persone, ma sono disponibili anche versioni da 512 GB e 1 TB, sebbene non sia supportato lo spazio di archiviazione espandibile.

Il telefono è a prova di futuro in termini di connettività. Oltre al consueto 5G, ottieni anche gli ultimi standard Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, oltre all’NFC per i pagamenti mobili.

Scheda tecnica

Samsung Galaxy S24 Ultra display: Dynamic AMOLED 2X 6,8″ QHD+, Super Smooth refresh rate 1-120Hz, Vision Booster, Corning Gorilla Glass Armor migliorato otticamente (-75% dei riflessi) e dal punto di vista della resistenza (+50% nella durata, 4x più resistente ai graffi)

Dynamic AMOLED 2X 6,8″ QHD+, Super Smooth refresh rate 1-120Hz, Vision Booster, Corning Gorilla Glass Armor migliorato otticamente (-75% dei riflessi) e dal punto di vista della resistenza (+50% nella durata, 4x più resistente ai graffi) piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy memorie: 12GB/256GB 12GB/512GB 12GB/1TB

OS: Android 14 con One UI 6.1

Android 14 con One UI 6.1 connettività: 5G, WiFi 7, WiFi Direct Bluetooth 5.3

5G, WiFi 7, WiFi Direct Bluetooth 5.3 supporto S Pen: sì, integrata

sì, integrata resistenza: IP68

IP68 fotocamere: anteriore: 12MP, f/2,2, FOV 80° posteriori: 200MP principale, f/1,7, FOV 85°, OIS 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° 50MP tele 1, zoom ottico 5x, f/3,4, FOV 22°, OIS 10MP tele 2, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°, OIS

batteria: 5.000mAh, ricarica 45W cablata (0-65% in 30 minuti), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione batteria wireless

5.000mAh, ricarica 45W cablata (0-65% in 30 minuti), ricarica rapida senza fili 2.0, condivisione batteria wireless dimensioni e peso: 162,3x79x8,6mm per 232g

La versa star dello show: “Galaxy AI”

Nel caso non lo sapessi, l’intelligenza artificiale è il grande punto di forza su cui Samsung scommette per la sua nuova serie Galaxy S24. “Galaxy AI” è una suite di funzionalità fornita da Samsung e Google e sembrano essere integrate abbastanza bene.

Una delle nuove funzionalità Galaxy AI più impressionanti della serie Galaxy S24 è Live Translate, che Samsung ha effettivamente annunciato circa un mese fa. La funzione utilizza l’intelligenza artificiale per tradurre le telefonate in tempo reale mentre sei al telefono.

Questo viene gestito tramite l’app Telefono Samsung e può essere abilitato in ogni caso con un tocco del pulsante “Assistenza chiamata” che viene visualizzato quando sei impegnato in una chiamata.

Integrata nella tastiera Samsung, “Chat Assist” è una funzionalità con alcune funzioni diverse. Il primo è Chat Translation, che, come suggerisce il nome, può tradurre i messaggi. Funziona in qualsiasi app di chat, ci dice Samsung, ed è alimentato dalla tastiera. I messaggi vengono tradotti (sul dispositivo) per mostrare la lingua originale e quella tradotta per garantire che l’intera conversazione sia comprensibile.

Anche se non è un’esclusiva del Galaxy S24, Google sta lanciando Circle to Search su Galaxy S24 e Pixel 8. La funzione viene visualizzata premendo a lungo il pulsante Home (o la barra dei gesti) e ti consente, beh, di cerchiare per cercare cose usando Lens. Funziona su qualsiasi app.

Facciamo notare che in una nota a piè di pagina sulle pagine ufficiali di Samsung per Galaxy S24, S24+ e Galaxy S24 Ultra, la società fa notare brevemente che le funzionalità Galaxy AI sono gratuite solo per circa due anni. Inoltre, ha confermato ufficialmente che queste funzioni arriveranno a breve anche sui Galaxy S23 ma non sui Galaxy S22.

Qualità fotografica

Senza dubbio, la più grande controversia che circonda il Galaxy S24 Ultra è incentrata sulla decisione di Samsung di abbandonare la fotocamera con zoom ottico 10x dell’S23 Ultra per una ottica 5x. Questa specifica chiave indurrà le persone a pensare che la nuova configurazione della fotocamera sia tecnicamente inferiore, ma tieni presente che Samsung scambia la gamma ottica con un sensore a risoluzione più elevata: un sensore da 50 MP invece di uno da 10 MP, per essere precisi.

Il Galaxy S24 Ultra rimane un telefono con fotocamera formidabile, composto da una fotocamera principale da 200 MP che vanta pixel più grandi del 60%, una fotocamera ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3X e il nuovo teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5X di cui abbiamo parlato.

In termini di qualità nello scatto delle foto la vogliamo fare semplice: Samsung deve ancora risolvere i suoi problemi sia con il movimento del soggetto che con la velocità dell’otturatore sulla sua fotocamera di punta, anche in situazioni luminose. Puoi ottenere delle foto davvero straordinarie da questo telefono, ma è altrettanto probabile che non riesca a catturare un momento che i suoi rivali più vicini riuscirebbero a catturare senza sudare.

Di contro, confermiamo quanto emerse nei giorni scorsi circa la modifica di Samsung al sistema di elaborazione delle immagini che mette il freno e restituisce delle foto meno finte e più reali.

Non sono sicuro che una fotocamera inaffidabile sia tanto brutta quanto una di scarsa qualità, ma non è lontano. Paesaggi, tramonti, brevi passeggiate nel tuo quartiere: queste sono tutte cose che il Galaxy S24 Ultra è in grado di gestire. Bambini, animali domestici e qualsiasi altra cosa in movimento? Non così tanto.