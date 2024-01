I preordini per l’Apple Vision Pro sono iniziati la scorsa settimana e pochi giorni fa l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che Apple ha venduto tra le 160.000 e le 180.000 unità. Tuttavia, gli orgogliosi nuovi proprietari del computer spaziale di Apple non li utilizzeranno per guardare Netflix.

Il co-CEO di Netflix, Greg Peters, è stato intervistato da Stratechery e ha rivelato il perché non è presente l’app Netflix su Apple Vision Pro. Per farla breve, non ne vale la pena: non ci sono abbastanza potenziali abbonati che possiedono il visore rispetto allo sforzo necessario per trasferire l’app di streaming sulla piattaforma.

“Dobbiamo stare attenti a non investire in luoghi che non stanno realmente producendo un rendimento, e direi che vedremo dove andranno le cose con Vision Pro“, ha svelato Peters. “Certamente siamo sempre in discussioni con Apple per cercare di capirlo, ma al momento il dispositivo è così piccolo che non è particolarmente rilevante per la maggior parte dei nostri membri.”

Questo non vuol dire che non ci sarà mai un’app Netflix sull’Apple Vision Pro: Peters non è certamente contrario, ma per ora l’azienda aspetta solo di vedere come si svilupperà la situazione.

Netflix non è la prima azienda a saltare il lancio di un’app nativa per le cuffie Apple, anche YouTube e Spotify non hanno in programma di creare app dedicate (puoi utilizzare il browser web, ovviamente).

Il servizio di streaming Apple TV+ di Cupertino è disponibile su Vision Pro e non è solo uno schermo virtuale: l’azienda ha lanciato un nuovo formato chiamato “Apple Immersive Video“, ovvero riprese 3D a 180° con risoluzione 8K e con audio spaziale.

Netflix ha lanciato un’app VR nel lontano 2016 e ha persino sfruttato la sua popolare serie Stranger Things per realizzare un video a 360° (anche se lo ha pubblicato su YouTube). Netflix ha molti altri film VR che puoi provare. Solo non sul Vision Pro di Apple.