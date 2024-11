Come preannunciato in passato, anche Porsche adesso si affida ad Android Automotive nei nuovi modelli.

Porsche ha presentato la sua nuova Macan di seconda generazione come un modello completamente elettrico, basato sulla piattaforma DPI da 800 V di VW. Si tratta di un veicolo elettrico innovativo con una batteria da 100 kWh integrata nella parte inferiore dell’auto con ricarica CC fino a 270 kW (10-80% in soli 21 minuti), due motori elettrici con una potenza totale fino a 470 kW (639 CV) e fino a 613 km di autonomia WLTP.

All’interno, l’auto è ancora più intelligente. È tra i primi del gruppo ad essere basata su Android Automotive di Google, un sistema operativo autonomo che funziona sia per l’infotainment che per la gestione di altri aspetti. A differenza di Android Auto, che è il mirroring del tuo telefono sull’infotainment dell’auto, la Macan esegue nativamente il sistema operativo Android Automotive.

L’assistente vocale “Hey Porsche” della Macan è una parte importante del sistema operativo Android Automotive: può suggerire percorsi e includere fermate di ricarica. Non stupirà il fatto che è basato su Google Assistant.

Android Automotive ha il proprio app store con app di terze parti: podcast, giochi come Beach Buggy Racing e opzioni di streaming come YouTube e DAZN.

L’App Center integrato di Porsche avvierà Android Automotive non appena ti avvicini all’auto e si assicurerà che il sistema operativo sia pronto una volta entrato. Gestirà anche gli aggiornamenti software in background.

Porsche non ha rivelato quale chip alimenta il sistema operativo Android Automotive, ma promette che, indipendentemente da quante app installerai, non perderai prestazioni.

Per quanto riguarda gli utenti iPhone, che secondo Porsche rappresentano la maggior parte dei suoi clienti, non preoccupatevi: CarPlay è integrato nella Macan. Quando si utilizza CarPlay, le mappe di Apple vengono visualizzate all’interno del quadro strumenti e non sarà necessario lasciare CarPlay per modificare i controlli del clima dell’auto, ad esempio, poiché sono integrati nella schermata principale di CarPlay.

