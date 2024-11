Phantom Abyss è un nuovo platform 3D roguelike d’azione del Team WIBY disponibile su PC (Steam) e Xbox (anche Game Pass). La premessa di questo platform è relativamente semplice: sei intrappolato in un antico tempio e sei costretto a raccogliere sacre reliquie per liberarti, insieme al Dio dell’Abisso, che ti manda nel tuo viaggio verso la libertà armato solo del giusto atteggiamento e di un rampino/frusta. Con la modalità multiplayer asincrona disponibile, puoi goderti le prove di questi dungeon da solo, con gli amici o con perfetti sconosciuti.

Phantom Abyss è un gioco in cui devi correre attraverso un antico tempio schivando trappole sempre più mortali armato soltanto di una frusta: tuttavia, come ogni buona frusta immaginaria, puoi usarla come un rampino se la attacchi a qualcosa. Potresti chiederti quanta longevità abbia un concetto del genere, ma dopo oltre 50 ore di gioco posso dirti che è molta anche se con qualche battuta d’arresto.

Gameplay

Ogni corsa al tempio è una carica alla cieca attraverso un dungeon omicida generato proceduralmente. Questi dungeon spaziano dalla “corsa tranquilla e senza fretta” al “oh cavolo, oh cavolo”.

Le trappole includono di tutto, dai muri chiodati ai pozzi senza fondo, lame rotanti e bombe volanti, blocchi che cadono, dardi avvelenati e altro ancora. A seconda del livello, potrebbe anche esserci la possibilità che appaia un nemico, un protettore del tesoro del tempio che tormenta i giocatori ad ogni turno. Anche in questo caso si tratta di un elemento randomizzato che si teletrasporta da una stanza all’altra, sparando laser o lanciando bombe che rallentano il giocatore. Il problema con questo nemico molesto è che, poiché sei l’unico giocatore “reale” nella tua corsa, sembra che voglia sparare solo a te piuttosto che ai tanti giocatori fantasma che girano intorno a te.

Tuttavia, varie restrizioni in ogni dungeon vanno oltre i semplici ostacoli come trappole e spuntoni. Potrebbero essere salute limitata, uccisioni con un colpo o un guardiano del tempio: un’antica divinità che ti insegue attraverso la mappa cercando di ucciderti. Queste restrizioni sono ciò che ti tiene all’erta.

Le mie più grandi lamentele con questo platform d’azione riguardano la fisica capricciosa, le mappe ripetitive e i lunghi tempi di caricamento. Sebbene la perfezione sia spesso impossibile nello sviluppo di un gioco, i roguelike richiedono una base di partenza più elevata grazie alla loro premessa intrinsecamente irritante di ricominciare tutto da capo dopo ogni morte. Sfortunatamente, Phantom Abyss manca il bersaglio e i suoi problemi peggiorano ulteriormente un gioco fastidioso.

Ad esempio, mentre volavo attraverso le antiche tombe muschiose, mi sono ritrovato spesso ad arrampicarmi su muri e sporgenze dopo che il mio flusso veniva interrotto dal mio rampino/frusta che non raggiungeva il bersaglio. Nonostante tutti i miei sforzi per allinearlo nel modo giusto, funzionava solo occasionalmente. Ciò significava ogni volta una morte quasi istantanea, il che era particolarmente frustrante quando cercavo di sfuggire a un guardiano.

È normale che i roguelike costringano un giocatore a essere esasperato. Tuttavia, devono trovare il giusto equilibrio tra rabbia e ricompensa per essere divertenti. Ogni morte dovrebbe sempre essere colpa tua, qualcosa da cui impari e che risolvi prima della corsa successiva. E, anche se è necessario un certo allenamento per superare gli ostacoli pericolosi in Phantom Abyss, a volte ti chiedi cosa, se non altro, avresti potuto fare diversamente per evitare la morte e dover ricominciare completamente.

UI e qualità sonora

L’interfaccia utente di Phantom Abyss riesce a trovare quella linea sottile tra l’essere semplice e l’offrire abbastanza profondità per mantenere le cose interessanti. La navigazione tra i menu e le opzioni del gioco è piacevolmente intuitiva: un gradito sollievo dalla complessità spesso vista in altri titoli. I suggerimenti e le informazioni fornite sono concise e pertinenti, rendendolo facile da digerire senza sentirsi sovraccarichi di informazioni.

Una delle caratteristiche più straordinarie è il modo in cui il gioco utilizza segnali visivi. Si integrano perfettamente nel gameplay, trasmettendo informazioni critiche come l’aspetto dei boss guardiani o il tempo di recupero della tua fidata frusta, senza mai tirarti fuori dal mondo coinvolgente creato dal gioco.

Anche il sound design si integra in modo sottile ma efficace con il gameplay. La musica scorre e rifluisce in un modo che rispecchia l’azione, rimanendo calma durante i momenti più tranquilli di esplorazione e intensificandosi durante gli incontri tesi, in particolare quando un guardiano del tempio è alle calcagna. Questi cambiamenti nella colonna sonora hanno aggiunto un ulteriore livello di brivido all’esperienza, particolarmente evidente quando si attraversano aree insidiose sull’orlo del fallimento.

Anche i segnali audio sono una guida affidabile, aiutandomi ad affrontare le sfide del gioco con qualcosa di più delle semplici informazioni visive. Anche se la musica in sé non ha lasciato un ricordo duraturo in termini di temi unici o melodie memorabili (niente a che vedere con i temi di Super Mario o le melodie di The Last of Us), ha svolto un ruolo funzionale nel migliorare il gameplay, accentuando i momenti chiave senza essere eccessivamente invadente.

Conclusioni

Non penso che Phantom Abyss sia un brutto gioco. È abbastanza ben fatto e che abbia una grande quantità di idee dietro. Penso che esegua la sua visione alla lettera, ma che quella visione piacerà solo a un pubblico specifico. E penso che sia abbastanza divertente da giocare in questo momento, ma non ha proprio quel qualcosa che mi spingerà e rivisitarlo in futuro.

Tuttavia, il concetto si mostra promettente, come la sua capacità per il multiplayer e mappe alquanto impegnative, e potrebbe potenzialmente essere perfezionato con alcune modifiche al layout del dungeon, al comportamento del Guardian e ai tempi di caricamento. Se sei un fan dei platform retrò, potrebbe comunque valere la pena dare un’occhiata a questo gioco di azione e avventura, ma, a meno che tu non abbia un ardente desiderio di giocare, è difficile consigliarlo pienamente.