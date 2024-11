Dopo oltre un anno di silenzio, Fossil ha confermato ufficialmente che non produrrà più smartwatch basati sul sistema operativo Wear OS di Google.

Fossil produce smartwatch basati sul sistema operativo Wear OS di Google da diversi anni ed è stato il nome più importante nell’ecosistema durante i “secoli bui” della piattaforma. Tuttavia, quando Wear OS 3 ha debuttato nel 2021, Fossil è stato rapidamente messo in ombra da Samsung e, successivamente, dal Pixel Watch di Google. L’ultima serie di modelli dell’azienda è stata la Fossil Gen 6 Wellness Edition, che ha ricevuto recensioni mediocri.

Alla fine dell’anno scorso, abbiamo notato che Fossil aveva fortemente scontato i suoi unici orologi rimasti e molti modelli della sesta generazione erano completamente scomparsi. Più o meno nello stesso periodo iniziarono a circolare voci secondo cui i dipendenti della vendita al dettaglio di Fossil affermavano che la società non avrebbe più rilasciato smartwatch.

Bene, questo si è rivelato vero.

Fossil, parlando con The Verge, afferma che in futuro non produrrà smartwatch. Ciò include sia gli orologi Wear OS dell’azienda che i modelli “ibridi” che combinavano componenti di orologi classici con display e-paper.

Poiché il panorama degli smartwatch si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, abbiamo preso la decisione strategica di uscire dal business degli smartwatch. Fossil Group sta reindirizzando le risorse per sostenere la nostra forza principale e i segmenti principali della nostra attività che continuano a fornirci forti opportunità di crescita: progettazione e distribuzione di entusiasmanti orologi tradizionali, gioielli e pelletteria con marchi nostri e in licenza.

Si aggiunge che Fossil continuerà a supportare i suoi smartwatch esistenti “per i prossimi anni”. L’azienda ha lanciato l’aggiornamento Wear OS 3.5 alla fine dell’anno scorso (che era pieno di bug).

L’offerta di sistemi operativi Wear OS del Fossil Group si è estesa a marchi tra cui Fossil, Citizen, Skagen, Diesel, Michael Kors, Kate Spade e altri. Ciò significa che nel prossimo futuro solamente Samsung, Google, TicWatch e apparentemente OnePlus produrranno smartwatch basati su Wear OS.

