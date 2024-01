OnePlus ha fatto molta strada dai tempi del suo smartphone di prima generazione, con il marchio che ora sforna ammiraglie stellari come OnePlus 11 e OnePlus Open. Tuttavia, l’azienda non ha esattamente infiammato il mondo con il suo smartwatch di prima generazione, noto come OnePlus Watch. Già a novembre avevamo appreso che il produttore stava lavorando a un successore per questo smartwatch del 2021 (OnePlus Watch 2) e una fonte affidabile ha ora fornito informazioni su quando potrebbe uscire allo scoperto.

Secondo Max Jambor su X, OnePlus Watch 2 sarà rivelato al MWC 2024, che si svolgerà dal 26 al 29 febbraio 2024 a Barcellona, in Spagna. Sulla base della suddetta fuga di notizie di novembre, questo sarebbe il primo smartwatch di OnePlus a disporre del sistema operativo Wear OS di Google. Ancora più importante, sarebbe un grande passo avanti rispetto al sistema operativo personalizzato del predecessore, che si comportava in modo molto simile a Wear OS, ma presentava numerosi svantaggi il giorno del lancio.

Abbiamo anche una buona idea di come sarebbe OnePlus Watch 2, grazie ai render trapelati a novembre. Si dice che lo smartwatch abbia uno schermo AMOLED circolare da 1,43 pollici, rispetto al display AMOLED circolare da 1,39 pollici di OnePlus Watch. Questi render rivelano anche una superficie rialzata sul lato destro, che ospita i due pulsanti hardware.

Dal punto di vista dell’elaborazione, si prevede che Watch 2 funzioni con il chip Snapdragon W5 Gen 1, la stessa unità che alimenta Google Pixel Watch 2. Ma il punto forte di OnePlus Watch 2 dovrebbe essere Wear OS 4, con il quale sbloccare l’accesso alle app del Play Store, oltre ad altri miglioramenti del software.

Non ci sono informazioni sul prezzo di questo prossimo smartwatch. Il primo OnePlus Watch è arrivato sugli scaffali con un prezzo di listino di $159, anche se ci aspettiamo che il modello di seconda generazione abbia un prezzo più alto.

Mentre si sarebbe potuto presumere che l’evento di lancio di OnePlus 12 di domani fosse il momento ideale per rilasciare questo nuovo smartwatch, l’ultima rivelazione di Jambor indica che Watch 2 non è ancora pronto per il mercato. Ma c’è molto da aspettarsi dall’evento “Smooth Beyond Belief” del 23 gennaio, incluso il lancio di OnePlus Buds 3, oltre al tanto atteso lancio globale del fiore all’occhiello dell’azienda nel 2024.

La gerarchia dei dispositivi indossabili di OnePlus può creare un po’ di confusione dal momento che l’azienda ha lanciato anche il Nord Watch in esclusiva per l’India nel 2022, con un prezzo di poco inferiore a $ 60. Nel 2021 il produttore è entrato anche nel segmento dei fitness tracker, ma non ha avuto molto successo.

via