Samsung ha presentato la scorsa settimana i suoi nuovi smartphone di punta dell’anno. Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono disponibili per il preordine in diversi paesi in tutto il mondo, ma non hanno ancora raggiunto i clienti. Le prestazioni e l’efficienza dell’Exynos 2400 non sono state ampiamente testate ma in rete sono già emerse alcune informazioni sul nuovo modello Samsung Exynos 2500 che alimenterà i Galaxy S25.

Il Samsung Exynos 2500 userà il nuovo Cortex-X5 di ARM

L’Exynos 2500 (nome provvisorio) alimenterà probabilmente almeno alcune unità della serie Galaxy S25. Il leakewr @OreXda ha affermato che l’Exynos 2500 utilizzerà una CPU a 10 core come l’Exynos 2400, ma utilizzerà il processo di produzione di chip più avanzato di Samsung e i futuri core della CPU di ARM.

A quanto pare, l’Exynos 2500 sarà il primo chip a utilizzare il processo produttivo a 3 nm (3 nm GAP/SF3) di seconda generazione di Samsung Foundry. Si dice che sia migliore del processo a 3 nm di TSMC in termini di area ed efficienza. Secondo quanto riferito, Exynos 2500 utilizzerà:

1x core Cortex-X5 con clock a 3,2 GHz o superiore

3x core CPU Cortex-A720 con clock a 2,3 GHz o superiore

3x core CPU Cortex-A720

4x core CPU Cortex-A530.

Alcuni rapporti affermano che il nuovo core Blackhawk di ARM (Cortex-X5) supererà l’ultimo core CPU personalizzato di Apple in termini di prestazioni single-core. ARM ha già annunciato il suo core CPU Prime Blackhawk (Cortex-X5), il core CPU ad alte prestazioni Chaberton (Cortex-A730) e i core CPU ad efficienza energetica Hayes (Cortex-A530) a metà del 2023. Se queste informazioni sono corrette, il chipset Exynos 2500 di Samsung, equipaggiato con i futuri core della CPU ARM, potrebbe sconfiggere Apple in termini di prestazioni per la prima volta in oltre un decennio. Ma resta da vedere come si comporterà in termini di efficienza.

L’Exynos 2500 potrebbe essere dotato della GPU Xlipse 950 basata su RDNA di AMD e si prevede che offrirà prestazioni ancora migliori. La GPU Xclipse 940 basata su AMD RDNA3 all’interno dell’Exynos 2400 batte già lo Snapdragon 8 Gen 3 nelle prestazioni di ray-tracing.

