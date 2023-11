OnePlus Watch è stato un prodotto che, all’inizio, non è stato solo una delusione ma un fallimento. È migliorato nel tempo, ma alla fine non è riuscito a superare il punto di essere un glorificato fitness tracker. Ma, con l’imminente OnePlus Watch 2, trapelato oggi, apparentemente la società utilizzerà Wear OS.

Prima del debutto di OnePlus Watch nel 2021, Pete Lau di OnePlus annunciò che il prodotto avrebbe eseguito un “RTOS” personalizzato anziché Wear OS. In altre parole, utilizza un sistema operativo personalizzato che, sebbene leggero e utile per la durata della batteria, è incredibilmente limitato in termini di app, quadranti e altro ancora. È stata una delle nostre principali lamentele quando l’orologio ha finalmente debuttato, ma l’intera argomentazione a favore dell’utilizzo di un RTOS anziché di Wear OS era che avrebbe offerto “un’esperienza fluida e affidabile offrendo allo stesso tempo una durata della batteria eccezionale”.

Si trattava di un argomento piuttosto ipocrita, dato il contesto, che arrivò pochi istanti dopo che Lau aveva affermato nello stesso post che gli smartwatch dovrebbero essere “più che semplici strumenti che indicano il tempo e la frequenza cardiaca”, ma questo è davvero tutto ciò per cui OnePlus Watch è stato utile.

Lau disse all’epoca:

Consideriamo gli smartwatch più che semplici strumenti che indicano il tempo e la frequenza cardiaca, ma potenti dispositivi in grado di elevare la nostra personale esperienza digitale a nuovi livelli

Ora, sembra che OnePlus invertirà completamente l’intero argomento e farà semplicemente la cosa intelligente e adotterà Wear OS.

Max Jambor, una fonte molto affidabile di informazioni su OnePlus, afferma che OnePlus Watch 2 verrà fornito con Wear OS 4. Non è chiaro se l’orologio avrà qualche personalizzazione oltre al normale aspetto di Wear OS, ma anche se così non fosse, questo è un’ottima notizia in quanto aprirà l’orologio OnePlus a più app, volti e molte più funzionalità.

I rendering trapelati dell’orologio mostrano anche un design nuovo di zecca e menzionano un chipset Snapdragon W5 sotto il cofano, che è lo stesso chip utilizzato nel Pixel Watch 2.