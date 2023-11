Le app Android sono migliorate molto nel corso degli anni e Google ne merita la maggior parte. L’azienda gestisce il Play Store da oltre un decennio e ha costantemente introdotto nuove regole per migliorare la qualità e la sicurezza delle app. Ora, Google vuole migliorare ulteriormente la qualità delle app Android attraverso alcuni test aggiuntivi obbligatori.

Google vuole che gli sviluppatori testino meglio le loro app del Play Store per migliorarne la qualità

Agli sviluppatori con nuovi account Google Play Store verrà richiesto di testare le proprie app con almeno 20 persone per un minimo di due settimane prima di rilasciarle ai consumatori generali tramite Play Store. Questo requisito inizierà ad essere implementato nei prossimi giorni.

Questo periodo di due settimane consentirà agli sviluppatori di raccogliere la maggior parte dei bug più grandi, raccogliere feedback e risolverli. Google afferma che gli sviluppatori che utilizzano i suoi strumenti di test ottengono tre volte più installazioni rispetto a quelli che non lo fanno. Questi sviluppatori ottengono anche un maggiore coinvolgimento nelle loro app e nei loro giochi.

Gli sviluppatori Android con app già presenti sul Google Play Store devono soddisfare i requisiti di verifica e gli sviluppatori possono scegliere la propria scadenza di verifica. Tuttavia, se non scelgono le scadenze entro il 29 febbraio 2024, verrà scelta automaticamente una scadenza. Google ha affermato che alcuni sviluppatori potrebbero impiegare più tempo di altri per la verifica, in particolare quelli che sviluppano app per bambini o quelle app che hanno requisiti specifici.

Google sta inoltre investendo più risorse nel testare nuove app in modo che forniscano una buona esperienza utente e non ingannino gli utenti, soprattutto i bambini. L’azienda offrirà badge alle app pubblicate dai governi o per uso governativo. Google sta anche esaminando altri significanti che aiuteranno gli utenti a ottenere le app che stanno cercando.

L’azienda presenterà anche app più adatte al fattore di forma del dispositivo dell’utente. Il Play Store proverà anche a far emergere app locali e regionali di qualità superiore. Quindi, aspettati che le app inizino a migliorare in futuro.

via