Geekom si sta facendo sempre più un nome per la qualità e la potenza dei propri mini PC e, in attesa che immetta sul mercato i 3 modelli recentemente presentati al CES 2024, sta proponendo una nuova promozione davvero molto interessante che permette di acquistare il GEEKOM Mini IT12 al prezzo scontato di 509 euro 484 euro.

Il modello oggetto della promozione è il GEEKOM Mini IT12 nella configurazione con CPU Intel Core i7-12650H, 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD NVMe (in entrambi i casi espandibili in maniera molto semplice). Insomma, un mini PC compatto, potente, espandibile e soprattutto con un’immensa quantità di memoria: un vero top di gamma ad un prezzo inferiore ai 500 euro.

Il chip Intel Core i7-12650H è una CPU fascia alta basata sull’architettura Alder Lake. È stato annunciato all’inizio del 2022 e offre 6 core ad alte prestazioni (P-core, architettura Golden Cove) e 4 degli 8 core efficienti (E-core, architettura Gracemont). I P-core supportano l’Hyper-Threading che porta a 16 thread supportati se combinati con gli E-core. La frequenza di clock varia da 2,3 a 4,7 GHz sul cluster prestazionale e da 1,7 a 3,5 GHz sul cluster efficiente. Le prestazioni degli E-cores sono simili ai vecchi cores Skylake (confrontate con il Core i7-6700HQ). Tutti i core possono utilizzare fino a 24 MB di cache L3.

Il tutto consumando un massimo di soli 45 W quando messo sotto forte stress (in genere il consumo non va oltre i 25W). Come detto, il raffreddamento nel Geekom Mini IT11 è più che sufficiente per evitare che la macchina si surriscaldi, anche se quando la si porta al massimo (durante i test benchmark ad esempio) si sente il rumore della ventola e le prestazioni vengono limitate per salvaguardare il chip.

Geekom Mini IT12 in offerta

Nel caso foste interessati all’offerta, vi basterà cliccare su questo link Amazon e inserire il codice promozionale 24TTMIT12 in fase di check-out. Se invece vorreste acquistarlo direttamente dal sito web Geekom (con spedizione dall’Europa), potete cliccare su questo link e inserire il codice promo LUIT12.