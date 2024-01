Il CES 2024 è ormai alle porte e fra le aziende che vi prenderanno parte vi è anche GEEKOM. Il colosso dei mini PC ha già preannunciato il lancio di 3 nuovi modelli, ognuno dei quali esclusivo a modo proprio.

Oltre a esporre la sua gamma già diversificata di mini PC, GEEKOM ha anche promesso di rilasciare alcuni nuovi entusiasmanti prodotti al CES 2024.

Il primo è il GEEKOM IT14 Pro. Seguendo lo stesso schema di nomi avuto fino a ora, si tratta di un mini PC da 0,7 litri dotato di un processore Intel Meteor Lake Core Ultra 7-155H, con RAM DDR5-5600 a doppio canale e doppi SSD NVMe. Costruito sul nuovissimo processo a 4 nm, il chip Ultra 7 è il 20% più veloce rispetto all’Intel Core i7-1360P di ultima generazione in termini di prestazioni multi-core della CPU, offrendo ampia potenza anche per le attività di produttività più impegnative. Inoltre, la nuova i-GPU Intel Arc offre un incremento delle prestazioni fino al 90% rispetto alla i-GPU Intel Iris Xe Graphics presente nelle generazioni precedenti di chip Intel Core, consentendoti di lavorare e giocare in modo più efficiente. Inoltre, GEEKOM IT14 Pro è dotato di un’unità di elaborazione neurale (NPU) con supporto dedicato per l’accelerazione AI, che cambierà radicalmente il modo in cui interagisci con il tuo mini PC.

Il secondo modello che GEEKOM lancerà sarà chiamato A8 Max e sarà il primo mini PC al mondo con un chip AMD Hawk Point Ryzen 8040, dimostrando l’impegno del marchio verso soluzioni informatiche diverse e potenti. L’A8Max è disponibile con due opzioni di processore: Ryzen 7 8840HS e Ryzen 9 8940HS. Entrambi i SoC hanno incorporato una NPU dedicata all’AI, i loro cores CPU Zen 4 e la i-GPU Radeon 780M sono ottimizzati anche per i carichi di lavoro AI.

Ultimo ma non meno importante, GEEKOM prevede di rivelare un nuovo mini PC progettato per gli appassionati di giochi! Dotato di una potente CPU AMD Ryzen 8940H e di una scheda grafica discreta AMD RX 7600M XT, il modello APro8 Max è una vera bestia! La GPU AMD RX 7600M XT è sostanzialmente alla pari con la Nvidia GeForce RTX 4060 (per laptop) in termini di prestazioni di gioco, consentendo di eseguire i titoli AAA ad alta intensità grafica con impostazioni di qualità medio-alta. La tecnologia AMD SmartShift sposta dinamicamente la potenza tra il processore Ryzen 8940H e la GPU RX 7600M XT. Non solo migliorerà le tue esperienze di gioco, editing video e rendering 3D su APro8 Max, ma migliorerà anche facilmente l’efficienza energetica del mini PC.

GEEKOM avrà il proprio boot al CES 2024 dal 9 al 14 gennaio 2024.