Cambiare smartphone è ormai diventata un’abitudine sempre più frequente, non necessariamente correlata alla rottura del vecchio dispositivo. Comprare un nuovo telefono spesso è spesso più uno sfizio che una necessità: ogni anno escono dopotutto modelli più performanti, con nuove features e fotocamere in grado di scattare foto sempre più fedeli

Ma cosa fare del nostro vecchio telefono? Un’ottima idea è quella di permutarlo. La permuta è infatti un sistema che consente di ammortizzare il costo del nuovo dispositivo contribuendo al contempo alla salvaguardia dell’ambiente. Le permute riducono la quantità di rifiuti elettronici e contribuiscono a limitare la produzione di nuovi smartphone, diminuendo così l’impatto ambientale dell’industria elettronica.

Guida alla permuta: cinque consigli per una valutazione top

Il valore della permuta dipende da tutta una serie di variabili, a partire dal telefono proposto. Una permuta iPhone 15 sarà sicuramente più vantaggiosa rispetto a quella di un vecchio modello, tuttavia con una serie di accorgimenti sarà possibile massimizzare il ricavato e il risparmio sul nuovo telefono.

Conserva lo smartphone in buone condizioni

Uno smartphone ben tenuto vale di più: una regola tanto intuitiva quanto importante. Se il telefono è in ottimo stato e perfettamente funzionante, la permuta sarà dunque decisamente più conveniente. Assicurati di usare custodia protettiva e pellicola in vetro temperato per ridurre al minimo graffi, crepe o danni estetici che potrebbero ridurre il valore del tuo telefono.

Pulisci il dispositivo e ripristinalo

Anche in caso di dispositivo integro, meglio pulirlo accuratamente, rimuovendo polvere, impronte e sporco superficiale. Inoltre, è importante eseguire il backup dei dati e poi ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica in modo da proteggere la privacy. In generale, tutti i segni di attenzione e cura verso lo smartphone possono concorrere ad una valutazione positiva da parte del rivenditore o del servizio di permuta.

Conserva confezione e accessori originali

Non buttare mai confezione e accessori originali. Presentare il telefono con confezione e caricabatterie, aumenta difatti il valore percepito. Lo stesso vale per eventuali auricolari inclusi nell’offerta originale. I rivenditori, infatti, valutano positivamente la presenza degli accessori nativi soprattutto se in buone condizioni, in quanto garantisce anche a loro una migliore possibilità di rivendita.

Valuta il mercato degli smartphone

Il mercato dei dispositivi elettronici è molto fluttuante. Per questo motivo, se hai deciso di acquistare un nuovo smartphone, conviene non rimandare troppo la permuta, per evitare un’eccessiva svalutazione del telefono in tuo possesso. Gli smartphone mantengono in genere un buon valore nei primi due anni di vita, mentre perdono quotazione appena un nuovo modello viene immesso sul mercato. Per fare una scelta consapevole e confrontare le caratteristiche dei vari dispositivi, è utile consultare le schede tecniche di iPhone, che offrono dettagli su prestazioni, funzionalità e specifiche hardware di ogni modello.

Confronta le offerte dei vari servizi di permuta

Non è detto che tutti i servizi di permuta offrano le stesse valutazioni. Alcune piattaforme online possono ad esempio offrire una valutazione più generose delle grandi catene di elettronica, quindi è consigliabile fare un attento confronto. Alcuni servizi offrono inoltre buoni sconto per l’acquisto di un nuovo telefono, mentre altri pagano in contanti o tramite bonifico. La scelta finale dipende dunque anche dalle proprie preferenze, oltre che dall’entità della permuta.