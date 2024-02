La eSIM è un’ottima funzionalità poiché ti consente di cambiare operatore senza bisogno di una scheda SIM fisica. Tuttavia, trasferire una eSIM da un dispositivo a un altro è un compito ingrato, poiché devi fare i salti mortali e seguire diverse istruzioni, che variano per ciascun operatore di rete cellulare. Per risolvere questo problema, lo scorso anno Google ha lanciato uno strumento di trasferimento eSIM al MWC 2023 e Samsung lo ha implementato con la One UI 5.1. Tuttavia, lo strumento di trasferimento eSIM di Samsung funzionava solo tra dispositivi Galaxy. Ora, questa limitazione viene rimossa.

eSIM Transfer Tool nella One UI 6.1 funziona con dispositivi non Samsung

Sembra che Samsung stia rendendo il suo strumento di trasferimento eSIM compatibile con altri smartphone Android (non Samsung). Questa funzionalità sembra essere arrivata con One UI 6.1 e i primi dispositivi a eseguire la nuova versione di One UI sono Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

Mishaal Rahman è riuscito a ottenere un menu a comparsa per trasferire la propria eSIM dal Pixel 8 Pro al Galaxy S24 Ultra. Questa funzione utilizza un codice QR che può essere scansionato per trasferire eSIM da uno smartphone Android a un altro. Tuttavia, è necessario notare che la funzionalità attualmente funziona solo con le eSIM T-Mobile negli Stati Uniti.

Google ha annunciato l’anno scorso che Deutsche Telekom, la società madre di T-Mobile, sarebbe stato il primo operatore a supportare lo strumento di trasferimento eSIM di Android. Pertanto, è possibile che più operatori in tutto il mondo inizieranno a supportare lo strumento di trasferimento eSIM per smartphone Android. Samsung utilizzava il proprio metodo per il trasferimento eSIM in One UI 5.1. Tuttavia, sembra che ora l’azienda utilizzi il meccanismo di trasferimento eSIM di Google, che fa apparire un menu basato su Google Play Services su uno smartphone Android nelle vicinanze.

Si tratta di un passo importante verso la normalizzazione della registrazione e del trasferimento dell’eSIM sui dispositivi Android. Tutti i telefoni Android ora dotati dello strumento di trasferimento eSIM di Google supporteranno il trasferimento eSIM tra dispositivi Android di qualsiasi marca, ma rimane l’affidabilità dell’operatore di rete. Sarebbe fantastico se Apple e Google lavorassero insieme per rendere possibili i trasferimenti eSIM tra iOS/iPadOS e Android.

