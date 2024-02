Lo sviluppo di un nuovo SoC richiede certamente anni ed è naturale che un’azienda abbia iniziato il lavoro su una nuova generazione ancor prima che quella precedente venga presentata. Nel caso di Qualcomm ad esempio, è molto probabile che lo Snapdragon 8 Gen 4 era già nei tavoli di sviluppo quando lo Snapdragon 8 Gen 3 è stato lanciato a dicembre 2023.

Esattamente come per l’attuale Gen 3, si prevede che il produttore di chip lancerà il suo nuovo chipset di punta Snapdragon 8 Gen 4 ad ottobre, entro la fine dell’anno.

La rivoluzione Qualcomm passa dai core Oryon

Qualcomm farà debuttare i propri core CPU Oryon sugli smartphone, sostituendo i core Cortex precedentemente acquisiti da Arm Holdings. Lo sviluppo dei core Oryon è stato un processo pluriennale dopo l’acquisizione di Nuvia da parte di Qualcomm nel 2021.

Insieme con la realizzazione affidata a TSMC utilizzando il suo nodo di processo avanzato a 3 nm, è molto probabile che i costi del chip aumenteranno ancora di più.

Oryon potrebbe essere l’ultimo pezzo del puzzle necessario per dare a Qualcomm quell’ultimo vantaggio su Apple. Resta da vedere, ma siamo entusiasti per il futuro di Qualcomm e dei suoi SoC mobili.

Recentemente, i risultati dei benchmark S8G4 sono emersi online rivelando punteggi impressionanti.

Un campione ingegneristico del prossimo chip Qualcomm ha fornito eccellenti prestazioni grafiche. I rapporti affermano che il prototipo con a bordo il chipset Snapdragon 8 Gen 4 è stato in grado di riprodurre Genshin Impact per 45 minuti con una risoluzione di 1080p. Il punto degno di nota è che il frame rate è rimasto costante ai 60 fps a cui è limitato il gioco.

I punteggi dei benchmark di Snapdragon 8 Gen 4 sono abbastanza vicini al chipset Apple M3

Un informatore ha anche condiviso i risultati del test benchmark Geekbench 6 su X. Il chipset ha ottenuto un impressionante punteggio single-core di 2845 e un eccezionale punteggio multi-core di 10.628. Per comparazione, il punteggio multi-core di 7249 è stato calcolato per lo Snapdragon 8 Gen 3 con Galaxy S24 Ultra. Allo stesso modo, il punteggio multi-core di 7281 è stato recentemente acquisito dal SoC A17 Pro che alimenta il mio iPhone 15 Pro Max. Se confrontiamo le cifre, si prevede che S8G4 darà una dura concorrenza ai suoi rivali.

È interessante anche notare che il punteggio multi-core Geekbench del chip Qualcomm è abbastanza vicino al punteggio multi-core di 10762 del chip Apple M3 che alimenta il MacBook Pro. Il punteggio AnTuTu fornito dallo Snapdragon 8 Gen 4 è 3.133.570.

Ma come fa Qualcomm a ottenere un aumento di potenza così elevato di generazione a generazione? Diverse voci sostengono che Qualcomm stia prendendo spunto dal libro di MediaTek e pianificando di usare solo i core potenti (eliminando quelli ad alta efficienza energetica) sullo Snapdragon 8 Gen 4.

Si prevede che il chip, con il nome in codice appropriato “Sun”, presenterà due grandi “Phoenix” core e sei core “Phoenix” medi. Per tutti coloro che non lo sanno, il SoC Dimensity 9300 di MediaTek presenta quattro core CPU prime Cortex-X4 e quattro core CPU ad alte prestazioni Cortex-A720. Attualmente alimenta la serie Vivo X100. A causa della mancanza di core ad alta efficienza, le persone sono preoccupate per i problemi di surriscaldamento.

Senza dubbio, è anche abbastanza alto da entusiasmare non solo gli appassionati di smartphone ma anche per la rivoluzione che ha in mente Qualcomm nel mondo PC (e dalla nuova concorrenza di AMD e Nvidia).