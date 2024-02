Per segnalare il grande cambiamento avvenuto da Google Assistant ad Assistant with Bard, l’azienda avrebbe deciso di cambiare il nome del suo assistente basato sull’IA. Mentre inizialmente si credeva che il tutto fosse chiamato semplicemente Bard e che una versione più potente e specializzata arrivasse sugli smartphone Pixel sotto forma di Pixie, nuovi dettagli nell’app Google beta di Android svelano che il nome del nuovo assistente potrebbe essere Gemini.

Eh si, lo stesso nome che Google utilizza per il suo LLM in tre grandezze diverse potrebbe anche rappresentare il nome del prodotto consumer su cui farà maggiore affidamento l’azienda nel prossimo futuro.

Assistant with Bard, come annunciato a ottobre con Pixel 8, era solo un nome differente per l’allora chatbot Bard. Corrisponde all’esperienza Bard con cui le persone hanno familiarità sul Web, mentre l’Assistente Google per il momento rimane se stesso.

Tuttavia, riferirsi direttamente ad un prodotto con il nome del modello LLM è molto strano. Ciò a quanto pare include “Bard Advanced” – annunciato ufficialmente a dicembre – che viene ribattezzato “Gemini Advanced”. In quanto tale, sarebbe qualcosa del tipo: Gemini Advanced alimentato da Gemini Ultra.

Qui di seguito le stringhe, scoperte da 9to5Google nell’ultima versione beta dell’app Google, che mostrano il cambio di nome:

5.3 : <string name=”assistant_chat_advanced_mode_subtitle”> Bard Advanced</string>

: <string name=”assistant_chat_advanced_mode_subtitle”> Advanced</string> 15.4: <string name=”assistant_chat_advanced_mode_subtitle”>Gemini Advanced</string>

Gemini al momento rappresenta una delle scommesse più importanti di Google per assicurarsi il futuro in un mercato che mai prima d’ora la sta vedendo competere con altre aziende (da 20 non ha praticamente rivali nel mondo della pubblicità online e della ricerca). Non a caso, stanno venendo impiegate risorse enormi per migliorare costantemente i tre modelli di cui è composto questo LLM.

Per maggiori informazioni sul modello Gemini, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.