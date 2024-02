L’anno scorso, Xiaomi ha presentato lo Xiaomi 13 Ultra ad aprile in Cina. Diversi rapporti sostengono che lo Xiaomi 14 Ultra debutterà prima del suo predecessore. Sembra che un dirigente dell’azienda abbia già iniziato ad anticipare il suo arrivo, suggerendo che potrebbe debuttare a febbraio in Cina. Un leaker cinese con un discreto track record ha anche affermato che uscirà nel prossimo mese.

Secondo l’informatore, l’ufficialità dello Xiaomi 14 Ultra equipaggiato con l’obiettivo Leica Summilux dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio. Proprio come affermato da recenti rapporti, si prevede che la fotocamera principale del dispositivo supporti un intervallo di apertura variabile da f/1.63 a f/4.0.

Rapporti recenti hanno rivelato che lo Xiaomi 14 Ultra presenterà la fotocamera LYT-900 da 50 megapixel con un sensore da un pollice come fotocamera principale. Si prevede che il teleobiettivo periscopio da 50 megapixel del dispositivo offra fino a 120 mm di lunghezza focale. Il sistema a quattro fotocamere può includere un obiettivo ultra grandangolare della serie IMX8 da 50 megapixel e un secondo teleobiettivo da 50 megapixel.

Nonostante siano circolate alcune informazioni sulle fotocamere aggiuntive del telefono, i dettagli precisi non sono ancora stati confermati. Alcuni rapporti sostengono che lo smartphone potrebbe anche essere dotato di una fotocamera sotto il display.

Sotto il cofano, lo Xiaomi 14 Ultra avrà il chipset Snapdragon 8 Gen 3 e il supporto per la connettività satellitare bidirezionale. Una batteria da 5.180 mAh che supporta la ricarica wireless da 50 W e la ricarica cablata da 90 W probabilmente alimenterà il dispositivo.

In termini di design, il nuovo modello potrebbe non differire molto dal 13 Ultra. Si prevede che il dispositivo arriverà in tonalità come blu, arancione e nero. Mentre il primo avrà il retro in vetro, si dice che gli altri due abbiano una pelle in silicone.

Esiste la possibilità che lo Xiaomi 14 Ultra possa debuttare durante la fiera tecnologica MWC 2024, che si terrà entro la fine di febbraio. È probabile che accanto alla serie 14 Ultra possa debuttare anche la serie Xiaomi Pad 7.

