Lo Snapdragon Summit di Qualcomm è in corso e la società ha annunciato Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon X Elite per i PC Windows on Arm. Lo Snapdragon X Elite di Qualcomm è alimentato dai suoi core Oryon personalizzati e ora la società ha annunciato che tali core arriveranno sullo Snapdragon 8 Gen 4 nel 2024.

Al keynote di apertura dell’azienda al Qualcomm Summit, ha annunciato la piattaforma Snapdragon X Elite e ha promesso prestazioni single-thread migliori rispetto sia all’Apple Silicon M2 Max che all’Intel Core i9-13980HX. Ancora meglio, rispetto al Core i9-13960HX, afferma che lo Snapdragon X Elite consuma il 70% in meno di energia per la stessa quantità di lavoro completato.

Anche se è molto improbabile che questi core Oryon, nel loro attuale stato focalizzato sull’informatica, arrivino ai dispositivi mobili, è possibile che vedremo alcune straordinarie CPU arrivare sugli smartphone Snapdragon il prossimo anno.

Ciò che è più probabile è che vedremo versioni ridotte di questi core Oryon sui dispositivi mobili, il che offre a Qualcomm un maggiore controllo rispetto ai core Arm Total Compute Solutions modificati che utilizzano per la serie Snapdragon 8 Gen. Tuttavia, non è chiaro quale sarà esattamente la forma che assumerà. Ad esempio, l’M1 di Apple presenta core che hanno debuttato nell’Apple A14 Bionic e, sebbene l’A14 Bionic fosse un chip migliore dell’equivalente chip Qualcomm, è ovviamente una bestia molto diversa dall’M1.

Ad ogni modo, è un momento emozionante per essere un fan del mobile. Sebbene Qualcomm sia già in vantaggio rispetto alla maggior parte della concorrenza nel settore mobile (e stia costantemente dando del filo da torcere ad Apple), Oryon potrebbe essere l’ultimo pezzo del puzzle necessario per dare a Qualcomm quell’ultimo vantaggio su Apple. Resta da vedere, ma siamo entusiasti per il futuro di Qualcomm e dei suoi SoC mobili.

via