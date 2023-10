WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, poiché rende la comunicazione aziendale e quella personale semplice e universale a livello internazionale. A causa della sua portata mondiale, è fondamentale che l’app sia disponibile per quante più persone possibile su diversi sistemi operativi e versioni del sistema operativo. Tuttavia, il supporto a versioni vecchie di Android ha un costo non indifferente per un’utenza sempre più ristretta, motivo per cui WhatsApp ha interrotto il supporto per Android 4.4 KitKat con la sua versione più recente dell’app per Android.

Starting today, WhatsApp only supports Android OS 5.0 and newer versions, while there are no changes regarding supported iOS versions. — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 24, 2023

Rilasciato per la prima volta nel 2013, Android 4.4 è stato un successo meraviglioso. Ad oggi è considerata una delle versioni più amate del sistema operativo ed è ancora utilizzata da un numero molto limitato di persone. A maggio 2023, solo lo 0,5% della popolazione mondiale utilizzava ancora un dispositivo che aveva accesso a Google Play Store e funzionava con KitKat. Il numero è in diminuzione da anni e, dopo che Jelly Bean (Android 4.1–4.3) ha perso completamente il supporto di Google nel 2021, è giunto anche il momento che Android 4.4 andasse nella stessa direzione con il rilascio della versione 23.90.99 di Google Play Services.

Realisticamente, il bacino di utenti che utilizzano ancora Android 4.4 e si affidano a WhatsApp per funzionare ogni giorno è probabilmente piuttosto piccolo, quindi se ciò elimina un po’ di manutenzione aggiuntiva da parte di WhatsApp per migliorare il prodotto per gli attuali sistemi operativi, allora è probabilmente va bene nel nostro libro.

Non è la prima e sicuramente non sarà l’ultima app a interrompere il supporto per KitKat. Dropbox ha interrotto il supporto per il sistema operativo più di tre anni fa e, ancor prima, Messaggi Android, ora Messaggi di Google, ha abbandonato il supporto per la vecchia versione nel 2018. Nonostante tutti i bellissimi ricordi che abbiamo avuto con Android 4.4, il il mondo della tecnologia si muove rapidamente e, a volte, è meglio andare avanti.

WhatsApp si sta aggiornando molto con le sue versioni pubbliche per Android nelle ultime settimane. La novità più importante probabilmente è la possibilità di utilizzo dello stesso account su più dispositivi. Semplifica l’utilizzo di più di un account WhatsApp su un’unica installazione dell’app invece di avere più copie sul tuo dispositivo.

