Google sta introducendo alcune grandi modifiche a Google Play Giochi Beta sui PC Windows 10 e Windows 11, disponibile da diversi mesi anche in Italia. Ora puoi collegare i controller al tuo PC per riprodurre titoli selezionati e goderti la risoluzione dello schermo 4K aggiuntiva su determinati monitor compatibili. Google afferma inoltre che ora puoi giocare a più di 3.000 giochi sul servizio, inclusi due titoli popolari come Clash of Clams e Clash Royale.

Su Google Play Giochi per PC sono supportati i controller delle principali console da gaming: il controller Xbox One originale, il controller Xbox Series S o Xbox Series X, il controller DualSense PS5 e il controller di gioco DualShock PS4.Molto probabilmente alla lista si devono aggiungere anche i controller di terze parti con licenza ufficiale Xbox, come ad esempio il Gamesir G7 SE.

Tuttavia, solo alcuni titoli funzioneranno con il controller. Google ha menzionato nel post di annuncio di oggi che Asphalt 9: Legends e BADLAND sono due di questi titoli. Di sicuro, per la maggior parte delle persone sarà più semplice che giocare con tastiera e mouse o anche con un touch screen.

Per quanto riguarda il supporto del monitor 4K, Google lo sta distribuendo ai “monitor supportati”, per una migliore qualità grafica su schermi più grandi. Se il tuo gioco e i tuoi monitor lo supportano, puoi passare alla risoluzione più alta premendo Maiusc e Tab per aprire il menu completo delle risoluzioni.

E a proposito di giochi! Google afferma che ora ci sono più di 3.000 titoli su Google Play Giochi e ne vengono aggiunti altri ogni giorno. Puoi trovare questi giochi con la funzione di ricerca appena aggiunta nella sezione “Tutti i giochi dell’app“. Questa è stata una funzionalità richiesta da tempo, quindi è bello vedere che Google finalmente la fornisce.

Google Play Giochi è stato originariamente lanciato su PC all’inizio del 2022 ed è piuttosto semplice iniziare. Ad oggi è ancora in versione beta, ma i requisiti sono piuttosto vaghi e puoi anche usufruirne su Windows 10. Sebbene Windows 11 abbia il Windows Subsystem for Android, senza l’uso di Play Giochi richiede diverse modifiche per giocare con giochi e app Android popolari.

Quindi, se sei un giocatore Android e desideri sincronizzare i tuoi giochi preferiti su tutti i tuoi dispositivi, Google Play Giochi è la strada da percorrere.

