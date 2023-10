Durante l’evento Google I/O, oltre ad annunciare Wear OS 4, che ora è disponibile per i migliori smartwatch Android, Google ha svelato di aver collaborato con Meta per portare WhatsApp su Wear OS.

WhatsApp è il servizio di chat istantanea più utilizzato in tutto il mondo da oltre due miliardi di persone, ma le sue funzionalità erano limitate su uno smartwatch, come ricevere notifiche e inviare risposte rapide. Grazie alla disponibilità di un’app dedicata per Wear OS, ora puoi utilizzare tutte le funzionalità del servizio di messaggistica direttamente dal tuo smartwatch, permettendoti di effettuare e ricevere chiamate vocali e sfogliare le chat di testo in corso.

In questa guida condividiamo i passaggi per configurare e utilizzare WhatsApp sul tuo smartwatch Wear OS.

Come posso configurare e utilizzare WhatsApp su Wear OS?

Dividiamo questa sezione in due parti. La prima parte spiega come installare l’app WhatsApp Wear OS sul tuo smartwatch e la parte successiva spiega come configurarla sul tuo smartwatch.

Come scaricare WhatsApp su Wear OS

Assicurati che il tuo smartwatch sia connesso al tuo telefono Android.

Avvia Google Play Store sul tuo telefono Android.

Cerca WhatsApp e tocca la scheda Disponibile su più dispositivi. Vedrai il tuo smartwatch, selezionalo e tocca Installa.

Al termine dell’installazione, la scheda Installati su tutti i dispositivi mostra che l’app WhatsApp è installata sul tuo smartwatch.

Puoi anche installare l’app direttamente dal tuo smartwatch aprendo il Play Store sull’orologio e installandola da lì.

Come configurare WhatsApp su Wear OS

Dopo aver installato l’app, ecco i passaggi per configurarla sul tuo smartwatch Wear OS.

Assicurati che lo smartwatch Wear OS e il telefono Android siano collegati.

Riattiva il tuo smartwatch e apri il cassetto delle app.

Scorri verso il basso l’elenco delle app e tocca WhatsApp.

L’app WhatsApp sullo smartwatch mostra un codice di abbinamento.

Tocca Conferma sulla notifica che hai ricevuto sul tuo telefono Android e inserisci sul tuo telefono Android il codice visualizzato sul tuo smartwatch.

Inizia il processo di registrazione. Al termine, l’app WhatsApp sullo smartwatch è connessa al tuo telefono Android.

Sul tuo smartwatch Wear OS, tocca Consenti per consentire all’app di inviare notifiche. Puoi anche vedere l’attività.

Ora hai accesso a tutte le conversazioni di WhatsApp sul tuo smartwatch.

