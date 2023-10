In quella che è una situazione piuttosto strana, alcuni degli acquirenti di Google Pixel 8 e 8 Pro hanno lamentato su Reddit il fatto che i loro nuovissimi dispositivi fossero arrivati con un bootloader sbloccato.

Non siamo sicuri di quanto sia diffuso il problema, ma a quanto pare è abbastanza limitato poiché queste cose tendono a esplodere online abbastanza rapidamente al giorno d’oggi e i dispositivi Google Pixel 8 presentano anche un avviso abbastanza ovvio per un bootloader sbloccato durante il processo di avvio.

All’utente viene presentato il seguente testo:

Il bootloader è sbloccato e l’integrità del software non può essere garantita. Tutti i dati memorizzati sul dispositivo potrebbero essere disponibili agli aggressori. Non memorizzare dati sensibili sul dispositivo

Come afferma il messaggio, un bootloader sbloccato, pur non essendo un grosso problema, comporta alcune preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza dei dati. La conseguenza più ovvia di convivere con un dispositivo Android con bootloader sbloccato è che alcune app finanziarie e bancarie non potranno essere usate. Ad esempio, il pagamento contactless di Android tramite Google Wallet non funziona con un bootloader sbloccato.

Nel caso in cui non sai cos’è un bootloader e perché può essere sbloccato, il bootloader è un piccolo software che gestisce l’avvio iniziale del tuo dispositivo e carica il sistema operativo (Android, in questo caso). Se vuoi essere in grado di armeggiare con il tuo telefono a livello di sistema operativo e installare cose come custom ROM (come abbiamo fatto noi di recente con la Pixel Experience su Redmi Note 11 NFC), hai bisogno di un bootloader sbloccato.

Ancora una volta, non possiamo dire con certezza quanto sia diffuso il problema e, in teoria, dovrebbe essere risolvibile anche da un utente finale tramite un computer e una connessione ADB al telefono. Ovviamente, tuttavia, Google non può richiedere tali misure ai propri clienti e, per quanto ne sappiamo, il gigante di Internet sta già facendo la cosa giusta e offrendo unità sostitutive ai clienti interessati.

via