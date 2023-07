WhatsApp disponibile ufficialmente sugli smartwatch Wear OS

Abbiamo apprezzato la comodità di poter utilizzare WhatsApp su più dispositivi in contemporanea. Le funzionalità disponibili potrebbero non essere alla pari tra i dispositivi, ma per ora WhatsApp funziona su Android, iOS e desktop. Ora, il sistema operativo Wear OS di Google si unisce all’elenco, con Meta che annuncia il supporto ufficiale di WhatsApp per gli smartwatch che eseguono il sistema operativo. Ciò rende il servizio di messaggistica ancora più versatile, dandoti accesso alle comunicazioni anche al polso ora.

Per essere onesti, la sincronizzazione Bluetooth ha consentito ai dispositivi Wear OS e ad altri dispositivi indossabili di accedere alle notifiche dell’app di messaggistica. Tuttavia, rispondere ai messaggi è stato al di fuori del regno delle possibilità, costringendoti a prendere il telefono se si presenta qualcosa di importante.

Un’app beta per Wear OS è stata rilasciata a maggio di quest’anno e ora è in fase di lancio un’app del tutto autonoma per WhatsApp. Tutto ciò di cui hai bisogno è un dispositivo indossabile con Wear OS 3 o versioni successive.

Google ha anticipato un’app Wear OS per WhatsApp durante la conferenza annuale degli sviluppatori all’inizio di quest’anno, dove ha anche annunciato le app Wear OS per Instagram e Peloton. Il client WhatsApp al polso ti consentirà di rispondere ai messaggi in entrata con testo, messaggi vocali, emoji o una delle risposte rapide generate automaticamente. Puoi persino effettuare chiamate vocali e utilizzare l’app indipendentemente da uno smartphone se stai utilizzando uno dei migliori smartwatch con connettività LTE.

Non si può negare che questa nuova app aumenti notevolmente l’attrattiva di un orologio Wear OS per miliardi di utenti WhatsApp. Inoltre, questo annuncio è fatto poco prima dell’evento Galaxy Unpacked in cui vedremo il debutto della serie Samsung Galaxy Watch 6 con Wear OS 4 derivato da Android 13 a bordo.

Se utilizzi molto WhatsApp, la nuova app standalone è solo un motivo in più per acquistare un orologio Wear OS come il Galaxy Watch 6. Per non dimenticare, l’ampia base di utenti di WhatsApp significa anche che decine di persone che utilizzano hardware precedente compatibile con Wear OS 3 hanno appena ottenuto funzionalità aggiuntive.

