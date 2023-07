Google termina ufficialmente il supporto ad Android 4.4 KitKat

Oggi sembra una vera e propria operazione nostalgia. Dopo avervi parlato della prima generazione di Chromecast e del suo lancio 10 anni fa, Google ha fatto sapere che sta abbandonando il supporto dei Play Services per Android 4.4 KitKat, lanciato quasi 10 anni fa.

Quando i dispositivi Android smettono di ricevere aggiornamenti mensili del sistema operativo, continuano a ricevere nuove versioni dei Play Services di Google per un po’ di tempo. Questo servizio di back-end alimenta una serie di funzionalità che Google mette a disposizione degli sviluppatori di app, mentre ci sono anche una serie di funzionalità di prima parte alimentate da esso. Ciò include la verifica in due passaggi e il backup del prompt di Google.

La piattaforma Android 4.4 KitKat (KK) è stata rilasciata per la prima volta circa 10 anni fa e da allora sono stati introdotti molti miglioramenti e funzionalità innovativi per Android, che non sono disponibili su KK.

A partire da luglio 2023, Google afferma che “il numero di dispositivi attivi su KK è inferiore all’1%“. Pertanto, “non supporterà più KK nelle versioni future dei Google Play Services“.

KitKat, con il suo importante nome da dessert, è stato lanciato nell’ottobre del 2013, quindi il supporto di Google sta finendo poco meno di un decennio.

I Play Services stanno eliminando specificamente il supporto per i livelli API 19 e 20. Una cosa da notare è che il livello API 20 era specifico per la versione iniziale di Android Wear.

L’ultima volta che Google ha interrotto il supporto dei Play Services per una versione del proprio sistema operativo mobile è stato nel 2021 con Android Jelly Bean (livello API 16-18). All’epoca, Google spiegò come il mantenimento del supporto per anni richiedesse “un tempo maggiore per sviluppatori e QA dedicato a nuove funzionalità che richiedono una gestione speciale“.

