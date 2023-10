Qualcomm ha quasi del tutto monopolizzato la fascia premium degli smartphone Android con la serie Snapdragon 8xx. E quest’anno sta cercando di farlo di nuovo con il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 appena presentato dall’azienda.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 è l’ultimo chipset mobile di punta di Qualcomm, dopo lo Snapdragon 8 Gen 2 che trovi nella stragrande maggioranza degli smartphone Android di fascia alta. Con l’eccezione della linea Pixel di Google che utilizza SoC Tensor, quasi tutti gli OEM Android hanno utilizzato la potenza di elaborazione di Qualcomm per tutto il 2023 e ci aspettiamo di vedere ciò continuare con questo particolare chip.

Snapdragon 8 Gen 3 | Specifiche tecniche

Partiamo dalle basi: l’architettura. La CPU Kyro all’interno dello Snapdragon 8 Gen 3 presenta sette core, due in meno rispetto ai nove core che troverai nel Tensor G3. Detto questo, Qualcomm fa affidamento su un Cortex-X4 da 3,3 GHz per il core primario. Oltre a quel chip, troverai cinque core Cortex-A720 ad alte prestazioni (tre a 3,2 GHz, due a 3,0 GHz). Infine, è completato da due core di efficienza Cortex-A520 da 2,3 GHz, che creano un layout 1 + 5 + 2 alquanto non convenzionale. Dovremo aspettare ancora un po’ per i benchmark esatti, ma il nuovo chip di Qualcomm sembra piuttosto potente sulla carta.

Snapdragon 8 Gen 3 CPU 1 Cortex-X4 @ 3.3GHz 3 Cortex-A720 @ 3.2GHz 2 Cortex-A720 @ 3.0GHz) 2 Cortex-A520 @ 2.3GHz

GPU Adreno Processo di produzione 4nm TSMC Modem Snapdragon X75 5G Storage UFS 4.0 Memoria LPDDR5x fino a 4800 MHz W-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Bluetooth 5.4 Decoder hardware H.265, VP9, AV1

Qualcomm continua a brillare anche nel reparto gaming, richiamando l’attenzione sulla sua abilità di “sfidare le console” nel suo annuncio. La GPU Adreno di quest’anno aumenta le prestazioni e l’efficienza rispettivamente del 25% e sembra competere con prodotti del calibro di iPhone 15 Pro per la migliore esperienza di gioco mobile che puoi trovare al di fuori dei PC portatili. Ciò include un ray tracing migliorato con accelerazione hardware, l’opzione di uscita a 240 Hz per i display supportati e il supporto per l’impianto di illuminazione Lumen di Unreal Engine 5.

Grande enfasi sull’intelligenza artificiale

Naturalmente, l’intelligenza artificiale è la parola d’ordine quest’anno e Qualcomm sta cercando di competere testa a testa con Google in questo spazio. È difficile riassumere quanta attenzione Qualcomm abbia posto sull’intelligenza artificiale in questa generazione, soprattutto perché spetterà agli OEM e agli sviluppatori supportare questi strumenti nel loro hardware. Tuttavia, se sei ottimista sull’intelligenza artificiale, c’è molto da aspettarsi con lo Snapdragon 8 Gen 3.

Questi strumenti includono lo Stable Diffusion su dispositivo mobile più veloce al mondo, che genera immagini da prompt in frazioni di secondo: non un minuto, ma un secondo. Una nuova gomma per oggetti video di Arcsoft sembra agire come la gomma magica di Google per i video, eliminando automaticamente gli elementi di sfondo da ciascun fotogramma dopo un solo tocco. Il Sensing Hub ora supporta nuove iniziative di personalizzazione facendo affidamento sui sensori già presenti sul telefono per monitorare in modo accurato e sicuro dati come fitness, attività e posizione.

Come Google, quest’anno Qualcomm supporterà solo app a 64 bit, il che significa che alcuni vecchi software legacy non funzioneranno più sui moderni telefoni di punta. Si tratta di una transizione attesa da molto tempo: il supporto a 32 bit di Qualcomm è stato una sorta di sorpresa l’anno scorso.

Quali smartphone useranno lo Snapdragon 8 Gen 3?

Sebbene lo Snapdragon 8 Gen 3 sia ufficiale, abbiamo visto solo un’azienda specificare un dispositivo che funzionerà sull’hardware Qualcomm: la serie Xiaomi 14. Detto questo, Qualcomm ha elencato una manciata di altri partner hardware che hanno confermato di utilizzare questo SoC nel corso del prossimo anno, con alcuni nomi piuttosto familiari che potrebbero soddisfare il tuo prossimo smartphone. Questi includono ASUS, Honor, iQOO, Meizu, Nio, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, RedMagic, Sony, Vivo, Xiaomi e ZTE.

Conosciamo anche una manciata di dispositivi che sicuramente non saranno alimentati dall’ultimo chipset di Qualcomm: la linea Pixel di Google. Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono appena stati lanciati con Tensor G3 e ci aspettiamo che tutti i futuri smartphone, come Pixel 8a, seguano l’esempio. Google e Qualcomm, però, non sono nemici mortali; Pixel Watch 2 utilizza il chip Snapdragon W5 per alimentare la sua gamma di utilità Fitbit. Ma quando si tratta di smartphone, non aspettarti di vedere

Solo perché Samsung non è nell’elenco sopra non significa che Snapdragon 8 Gen 3 non sarà nella serie Samsung Galaxy S24: la società è raramente inclusa nei comunicati stampa iniziali di Qualcomm. Tuttavia, Samsung sta cercando di fare un’altra grande giocata con Exynos, dopo aver completamente bypassato il suo chipset interno con lo Snapdragon 8 Gen 2. L’annuncio del Galaxy S23 dell’anno scorso ha visto Qualcomm apparire sul palco con il colosso coreano degli smartphone per annunciare Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, e non saremmo sorpresi di vedere una ripetizione di quel marchio interno per i suoi modelli statunitensi.

Tuttavia, Samsung vuole riportare Exynos sui suoi smartphone, probabilmente con i modelli internazionali Galaxy S24 e S24+. Discorso diverso invece per il Galaxy S24 Ultra, visto che le voci indicano che manterrà il suo SoC Snapdragon in tutto il mondo.