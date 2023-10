Se utilizzi l’app, il sito web o persino il Pixel Launcher di Google sul tuo dispositivo mobile, probabilmente hai già familiarità con la funzione Discover. Popola la pagina con contenuti basati sulla tua attività web e su ciò che Google sa dei tuoi interessi. Ora, dopo diversi mesi di beta test, Google sta implementando ampiamente la scheda AQI (monitoraggio della qualità dell’aria) in Discover su iOS e Android (sia nell’app Google che a sinistra della schermata iniziale). Stranamente non vediamo ancora l’AQI (o il carosello di sport, azioni e meteo) sui tablet Android.

L’azienda ha ridisegnato il menu Personalizza per utilizzare le caselle di controllo invece dei pulsanti Material You. Questo presumibilmente per mantenere la parità visiva tra Android e iOS.

Ad ogni modo,m nella nuova scheda viene mostrato l’AQI numerico accompagnato con un’indicazione colorata, insieme ai dati di dove e quanto tempo fa è stata effettuata la lettura.

Nell’ambito dell’aggiunta della qualità dell’aria, sembra che Google Discover nell’app e a sinistra della schermata iniziale stia passando a una scheda meteo a larghezza intera. È sostanzialmente invariato rispetto alla versione compatta, ma hai anche le condizioni e la possibilità di precipitazioni.

Vedere il meteo in più posti è sempre utile. Nota a margine: il carosello delle mini card non appare sui tablet Android. Molto probabilmente la stessa cosa avverrà nel prossimo futuro quando Google Discover arriverà anche su desktop.

Per concludere, facciamo notare che la pagina Discover integrata nel Pixel Launcher (e su molti smartphone Xiaomi e realme) ha appena ottenuto un bagliore di Material You per abilitare temi cromatici dinamici. Ciò fa eco a una tendenza generale con le app di Google che si adattano agli ultimi stili di design nel 2023.

