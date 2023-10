Se utilizzi l’app, il sito web o persino il Pixel Launcher di Google sul tuo dispositivo mobile, probabilmente hai già familiarità con la funzione Discover. Popola la pagina con contenuti basati sulla tua attività web e su ciò che Google sa dei tuoi interessi.

La home page di Bing di Microsoft è notevolmente simile (soprattutto dopo l’integrazione con Bing Chat), ma consente agli utenti di personalizzare ciò che vedono o disabilitare del tutto il feed. Ora, Google sta testando il suo feed Discover sulla versione desktop della pagina di ricerca e potrebbe presto essere visualizzato, che ti piaccia o no.

Coloro che hanno notato il feed Discover su desktop paragonano la funzionalità alla versione vista su dispositivi mobili, contenente contenuti personalizzati. Tuttavia, a differenza della versione Bing, il feed Discover di Google non può essere personalizzato o disabilitato. Infatti, una pagina sul sito Google Search Central descrive in dettaglio come i proprietari di siti web possono modificare i propri contenuti per aumentare le possibilità di essere presenti su Discover. Le pagine con immagini di alta qualità e informazioni tempestive hanno maggiori probabilità di essere selezionate da Google.

In una dichiarazione a The Verge, la portavoce di Google, Lara Levin, ha confermato il test di Discover per desktop, ma ha affermato che per il momento sarà limitato all’India.

Questa non è la prima volta che Google gioca con l’idea di introdurre Discover per desktop. Nel 2022, riquadri simili a Discover sono stati individuati nella home page di Ricerca Google per desktop con contenuti personalizzati. Sono stati individuati sei widget contenenti informazioni, come meteo, aggiornamenti di borsa e notizie. All’epoca, però, era possibile disattivare le tessere se si preferiva un’esperienza più pulita e meno ingombrante. I test attuali sembrano suggerire che non sarà così se questo feed Discover diventa ufficiale.

Il concetto di Discover non è del tutto unico, come accennato in precedenza. Samsung si è mossa all’inizio del 2023 per rinnovare Samsung Free e rinominarlo Samsung News. Originariamente, Samsung Free aiutava i possessori di Galaxy a organizzare i propri contenuti in base alle schede Guarda, Leggi, Ascolta e Riproduci. Attraverso Samsung News, l’azienda intende concentrarsi sulla fornitura di notizie più rilevanti agli utenti, proprio come Google cerca di fare con Discover.

Nel frattempo, la pagina Discover integrata nel Pixel Launcher (e su molti smartphone Xiaomi e realme) ha appena ottenuto un bagliore di Material You per abilitare temi cromatici dinamici. Ciò fa eco a una tendenza generale con le app di Google che si adattano agli ultimi stili di design nel 2023.

Se ti piace vedere contenuti generati da algoritmi su misura per i tuoi interessi personali, questi recenti sviluppi di Google potrebbero essere una gradita notizia per te. Coloro che desiderano mantenere il controllo su ciò che vedono sulla propria home page, tuttavia, potrebbero non essere così entusiasti di saperlo. In ogni caso, non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi per il momento puoi ancora goderti l’estetica pulita della home page di Google.

