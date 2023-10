Dopo l’annuncio del mese scorso, Google Messaggi sta implementando la possibilità di inviare e ascoltare memo vocali dall’app Wear OS.

Aprire una conversazione sull’orologio e toccare l’icona del microfono affiancata da emoji e input da tastiera: in precedenza, dovevi inserire immediatamente “Voce in testo”, ma ora c’è un’opzione “Messaggio vocale”. Da notare come utilizza una nuova icona della forma d’onda che dovrebbe arrivare anche all’app per lo smartphone quando verrà lanciata la riprogettazione più ampia.

La registrazione inizia immediatamente con l’interfaccia utente dotata di un anello di avanzamento in modo da poterla avvicinare al polso. Il limite di registrazione è di 59 secondi, con la possibilità di interrompere e inviare.

Ora si possono anche ascoltare i messaggi vocali sullo smartwatch, ma non abbiamo trovato un modo ovvio per regolare il volume, con la corona che ti fa semplicemente scorrere su/giù nel thread della conversazione.

Stiamo vedendo questa funzionalità di memo vocale con l’ultima beta dell’app per Wear OS (versione 20231010_01_RC00).

Esattamente come le chat singole e di gruppo dell’app per gli smartphone, anche le registrazioni di Google Messaggi su Wear OS sono completamente crittografate.

Questo segue WhatsApp, che offre una funzionalità simile sin dal lancio, mentre Google Messaggi trarrebbe vantaggio dai riquadri Wear OS che mostrano la tua casella di posta o fungono da scorciatoie per le conversazioni.

Chiaramente l’invio dei messaggi vocali dall’app per smartwatch si basa sulla tecnologia RCS (buona fortuna a messaggiare con un utente dotato di iPhone). Ciò significa che dovete averla attivata dall’app per poter inizializzare l’invio. Non sappiamo se il tutto potrebbe anche funzionare attraverso l’invio della registrazione vocale mediante MMS.

