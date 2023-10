I migliori smart speaker offrono un’eccellente qualità audio e funzionano con quasi tutti i servizi di streaming più diffusi. Ma se vuoi l’altoparlante intelligente con il miglior suono in assoluto, è difficile battere l’HomePod di Apple. La mancanza del supporto nativo di YouTube Music sullo smart speaker di Apple è però un peccato, poiché non puoi utilizzare “Ehi Siri” per trasmettere in streaming la tua musica preferita direttamente sull’altoparlante. Invece, devi utilizzare l’app YouTube Music sul tuo iPhone o iPad per riprodurre i contenuti AirPlay sull’HomePod.

Per fortuna, ora le cose stanno cambiando, con YouTube che ha finalmente lanciato il supporto nativo di YouTube Music sull’HomePod.

In un post su Reddit, un membro del team YTM ha annunciato che il supporto di YouTube Music su HomePod è ora disponibile per tutti i membri Premium e Music Premium. Per connettere il servizio di streaming all’HomePod, devi utilizzare l’app YouTube Music sul tuo iPhone o iPad. Apri il menu Impostazioni e vai ad App connesse. Da lì, seleziona Connesso a HomePod e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per completare il processo di collegamento, devi accedere al tuo account Google con un abbonamento YouTube Premium attivo.

Assicurati di installare l’ultima build di YouTube Music per iOS prima di procedere con il processo di collegamento. Inoltre, il tuo HomePod deve eseguire l’ultima versione del sistema operativo disponibile.

Una volta collegato, puoi riprodurre in streaming la tua playlist o artista preferito dicendo “Siri, riproduci musica su YouTube Music“. L’integrazione è limitata agli abbonati YouTube Premium e Music Premium, il che potrebbe essere un peccato per molti. Ma Google ha la stessa restrizione per collegare YouTube Music all’Assistente su altri altoparlanti intelligenti.

Apple aveva anticipato il supporto di YouTube Music in arrivo su HomePod alla WWDC nel giugno 2023.

Puoi impostare YouTube Music come fornitore di musica predefinito per evitare di aggiungere “YouTube Music” alla fine di ogni comando vocale. Per farlo, apri l’app Casa sul tuo iPhone o iPad e tocca il pulsante del menu a 3 punti nell’angolo in alto a destra. Da lì, vai a Impostazioni Home > [Il tuo nome] > Servizio predefinito e seleziona YouTube Music.

Con il supporto di YouTube Music sull’HomePod, Spotify è l’unico servizio di streaming degno di nota che manca dall’elenco. Altri servizi disponibili su HomePod includono Deezer, Pandora e Tidal.

Lo smart speaker di Apple non ha un jack audio e si integra perfettamente con iOS. Quindi, se usi il tuo HomePod con un telefono Android, YouTube Music ti semplificherà la vita. È anche uno dei tanti modi per ottenere il massimo dal tuo abbonamento a YouTube Music.

via