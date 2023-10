Nel corso del tempo, il mercato della telefonia mobile ha osservato un costante aumento del costo dei modelli di fascia alta. Con il progresso tecnologico, gli elementi che guidano questi smartphone, in particolare i loro chipset, evolvono in complessità e talvolta in costi. Questo modello potrebbe persistere anche nel prossimo anno, portando a un potenziale aumento dei prezzi dello Snapdragon 8 Gen 4 e, di conseguenza, dei dispositivi di punta.

L’attuale modello di punta di Samsung, il Galaxy S23 Ultra, ha un prezzo significativo di 1.299 euro. Ma secondo SamMobile, anche se non ci sono segni di un aumento per il prossimo Galaxy S24 Ultra, la situazione potrebbe essere diversa per la gamma Galaxy S25, principalmente a causa dei componenti del chip più costosi.

Samsung, che è nota per utilizzare sia i chipset Exynos che Snapdragon nella sua gamma Galaxy S, ha optato per lo Snapdragon per la sua serie Galaxy S23. Tuttavia, si prevede che le dinamiche cambieranno l’anno prossimo. Si prevede che la serie Galaxy S24 presenterà sia l’Exynos 2400 che lo Snapdragon 8 Gen 3 appena annunciato. Questa strategia di diversificazione sembra essere il tentativo di Samsung di mantenere un equilibrio nella sua strategia di approvvigionamento e prezzo.

Se Qualcomm, uno dei principali fornitori di chipset, decidesse di aumentare i prezzi del futuro Snapdragon 8 Gen 4 (derivanti da una maggiore R&D e da un possibile aumento di TSMC per il nodo a 2nm), Samsung si troverebbe di fronte a un dilemma: assorbire l’aumento dei costi, influenzando i suoi margini di profitto, oppure trasferire i costi sui consumatori.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm presenta importanti miglioramenti delle prestazioni e una struttura di prezzi familiare, ma i miglioramenti dell’architettura del suo successore potrebbero avere un costo.

Questo potenziale aumento dei prezzi non è solo una speculazione infondata. Al suo Snapdragon Summit alle Hawaii, Qualcomm ha confermato che i suoi prossimi chipset mobili Snapdragon nel 2024 incorporeranno la promettente architettura della CPU Oryon, finora vista solo sul nuovo Snapdragon X Elite. Lo sviluppo di core personalizzati è un affare costoso. Il vicepresidente senior di Qualcomm, Chris Patrick, ha affermato in una sessione di Q&A che, sebbene i core CPU personalizzati non debbano necessariamente essere più costosi, aiutano a trovare un equilibrio tra consumo energetico, prestazioni e prezzo. Ha inoltre aggiunto che si prevede che lo Snapdragon 8 Gen 4 comporterà un aumento dei costi poiché l’azienda mira a “livelli di prestazioni sorprendenti”.

Anche Android Authority ha riferito di questo previsto aumento dei prezzi, sottolineando che anche altri telefoni Android di punta come la serie Xiaomi 15 potrebbero vedere un aumento dei costi con questa mossa.

Se aziende come Samsung, e forse altre, dovessero affrontare costi più elevati per lo Snapdragon 8 Gen 4, potrebbero dover ottimizzare in altre aree o pensare ad aumentare il costo dei loro telefoni premium. Ciò non riguarda solo la serie Galaxy S, ma potrebbe anche influenzare il prezzo di altri dispositivi come Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, dato che la gamma pieghevole di Samsung si basa esclusivamente sui chipset Snapdragon.

