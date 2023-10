Come per tutte le cose di Google negli ultimi tempi, le funzionalità di intelligenza artificiale stanno arrivando su Maps. La società ha annunciato una serie di aggiornamenti basati sul machine learning per la popolare app, tra cui una “Vista immersiva” per la pianificazione del percorso, una più profonda integrazione di Lens per la navigazione locale e informazioni in tempo reale più accurate.

A maggio, alla conferenza degli sviluppatori I/O, i dirigenti di Google hanno presentato Immersive View per i percorsi, che fornisce scatti di navigazione del percorso pianificato. Che tu sia a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o in macchina, questo ti consentirà di scorrere avanti e indietro a livello stradale, con visualizzazioni passo dopo passo del percorso che stai percorrendo. La funzionalità arriva su iOS e Android questa settimana per Amsterdam, Barcellona, Dublino, Firenze, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo e Venezia.

Solo perché puoi vedere il percorso per arrivare dove stai andando non garantisce che sarai in grado di leggere la segnaletica lungo il percorso. Google sta rinnovando la sua ricerca esistente basata sull’intelligenza artificiale con la funzione Live View in Maps. Basta toccare l’icona Lens in Mappe e agitare il telefono, il sistema determinerà la tua posizione precisa a livello stradale e sarà in grado di indirizzarti verso risorse vicine come bancomat, stazioni di trasporto pubblico, ristoranti, caffetterie e negozi.

La mappa stessa è destinata a ricevere un aggiornamento significativo. Gli edifici lungo il tuo percorso verranno rappresentati in modo più accurato all’interno dell’app per aiutarti a orientarti meglio in città sconosciute. Anche i dettagli delle corsie lungo gli svincoli autostradali difficili saranno definiti più chiaramente nell’app. Questi aggiornamenti arriveranno agli utenti di una dozzina di paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Francia e Germania nei prossimi mesi.

Gli utenti statunitensi inizieranno anche a vedere migliori designazioni delle corsie HOV in-app e i clienti europei dovrebbero aspettarsi una significativa espansione dellatecnologia di lettura dei segnali di limite di velocità AI di Google in 20 nazioni in totale.

Google Maps funziona in modo nativo anche su un numero crescente di veicoli elettrici, come parte dell’ecosistema del sistema operativo Android Automotive. Anche su tale piattaforma Google Maps verrà aggiornato come parte della nuova API Places.

A partire da questa settimana, i conducenti vedranno maggiori informazioni sulle stazioni di ricarica nelle vicinanze, incluso se le prese funzionano con il loro veicolo elettrico, la potenza erogata dal caricabatterie e se la presa è stata utilizzata di recente.

Anche la ricerca sta migliorando con il nuovo aggiornamento. Gli utenti potranno presto cercare destinazioni vicine che soddisfano criteri più esoterici, come “latte art con animali” o “pazzo di zucche con il mio cane”, i cui risultati sono raccolti dall’analisi di “miliardi di foto condivise da Google Maps community“.

