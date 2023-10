È passato solo un mese da quando Xiaomi ha introdotto la serie 13T sul mercato internazionale e l’azienda sta già lanciando altri telefoni di punta in Cina. La serie Xiaomi 14 appena annunciata è il primo dispositivo a eseguire HyperOS, presumibilmente più efficiente e interoperabile, che mira a colmare il divario tra “uomo, auto e casa”. Naturalmente, questi telefoni sono dotati anche del processore Snapdragon 8 Gen 3 incentrato sull’intelligenza artificiale di Qualcomm lanciato all’inizio di questa settimana, con il vantaggio di un obiettivo Leica Summilux più veloce e un teleobiettivo sia per il 14 che per il 14 Pro, insieme a un robusto “Xiaomi Ceramic Glass“.

Xiaomi 14

Partendo dallo Xiaomi 14, il suo schermo da 6,36 pollici vanta un nuovo pannello AMOLED C8 sviluppato in collaborazione dal produttore del telefono e da TCL CSOT. Ciò offre una luminosità di picco leader del settore di 3.000 nit, nonché la densità di pixel comune di 460 ppi e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz.

Il telefono è dotato poi di una batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W e ricarica rapida wireless da 50 W. Dal punto di vista audio, ha un array di 4 microfoni – ottimo sulla carta quando si tratta di cancellazione del rumore per le telefonate – e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Se l’impermeabilità (e la resistenza alla polvere) è un must, non preoccuparti, poiché i telefoni di questa serie sono tutti classificati con IP68.

Xiaomi 14 Pro

Lo Xiaomi 14 Pro di fascia alta sembra molto simile, tranne che per le sue dimensioni più grandi: qui è uno schermo da 6,73 pollici e c’è una batteria più grande da 4.880 mAh nascosta all’interno (con ricarica cablata più veloce da 120 W; stessa ricarica wireless da 50 W però). Non lo vedrai, ma vale anche la pena notare che la porta USB 3.2 del 14 Pro offre un’enorme velocità di trasferimento dati di 10 Gbps, che è due volte più veloce di quella del 14.

Se posizioni entrambi i modelli uno accanto all’altro, vedrai come tutti e quattro i lati di entrambi i pannelli di vetro sono curvi sul Pro, con il pannello superiore che mantiene l’aspetto di uno schermo piatto per evitare distorsioni. Il display presenta una risoluzione 2K (WGHD+), che equivale a un’impressionante densità di pixel di 522ppi. Per la prima volta, Xiaomi ha preso spunto dal libro di Huawei e ha creato il proprio vetro resistente, giustamente soprannominato “Xiaomi Ceramic Glass“. Questo presumibilmente presenta “una resistenza alle cadute 10 volte superiore e una resistenza ai graffi 1,25 volte superiore“. Infatti, l’edizione in titanio del 14 Pro ha anche entrambi i lati schermati da questo vetro speciale, da qui i suoi 7 g (0,25 once) di peso extra rispetto ai 223 g (7,87 once) del modello normale.

Comparto fotografico al top

Entrambi i modelli sono dotati di un set di fotocamere simili, con l’obiettivo principale Summilux dotato di un nuovo sensore di immagine “Light Fusion 900” (50 megapixel, 1/1,3 pollici, 1,2um, OIS) con una gamma dinamica apparentemente elevata. Mentre la fotocamera principale dello Xiaomi 14 ha un’apertura f/1.6, il Pro ha un’apertura variabile che va da f/1.42 a f/4.0 per una maggiore versatilità.

Per la prima volta, ottieni lo stesso teleobiettivo mobile (zoom 3,2x, f/2.0, OIS) su entrambi i modelli (invece che solo sul Pro), che ti consente di alternare facilmente tra la modalità teleobiettivo e la modalità primo piano. Per l’acquisizione ultra-ampia, è una fotocamera da 50 megapixel f/2.2 con un angolo di visione di 115 gradi. Per coloro che sono abbastanza nerd da interessarsene, sia il teleobiettivo che la fotocamera ultra-wide utilizzano un sensore Samsung JN1.

Disponibilità e prezzi

Xiaomi sta attualmente effettuando i preordini per entrambi i modelli in Cina. Il 14 Pro parte da 4.999 yuan (circa 680 euro) per la versione da 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione, e arriva al massimo a 5.999 yuan (circa 820 euro) con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Se desideri l’edizione in titanio, le stesse specifiche superiori, ma ti costeranno 6.499 yuan (circa 890 euro).

Per quanto riguarda il più conveniente Xiaomi 14, si parte da 3.999 yuan (circa 550 euro) con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, per poi arrivare fino a 4.999 yuan – uguale a quello del modello base del 14 Pro – con 16 GB di RAM e 1 TB.

Non si sa ancora quando aspettarsi la disponibilità internazionale, ma dato lo schema dei recenti flagship di Xiaomi, probabilmente è solo questione di tempo.