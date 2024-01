Manca un giorno al lancio della serie Galaxy S24 di Samsung e un’enorme serie di nuove fughe di notizie rivelano alcune delle nuove funzionalità, nonché la promessa di aggiornamento potenziato di Samsung.

Una serie di immagini di marketing pubblicate da Evan Blass e apparentemente destinate all’uso nella vendita al dettaglio mostrano una serie di nuove funzionalità in arrivo sulla serie Galaxy S24, ovviamente incentrate sull’intelligenza artificiale. Ciò include il “Live Translate” precedentemente annunciato per le telefonate, l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare lo zoom notturno, nonché una funzione “Note Assist” basata sull’intelligenza artificiale nell’app Note di Samsung.

https://twitter.com/evleaks/status/1746145500712047013

Inoltre, vengono menzionate le specifiche, che includono un display QHD+ da 6,8 pollici sul Galaxy S24 Ultra che è specificamente descritto come “piatto”, un display QHD+ da 6,7 pollici su S24+ e un display FHD+ da 6,2 pollici su S24. Tutti e tre hanno una luminosità di 2.600 nit. L’S24 e l’S24+ hanno fotocamere primarie da 50 MP mentre l’S24 Ultra ha una fotocamera principale da 200 MP.

Le novità software in collaborazione con Google

Le due novità particolarmente nuove iniziano con “Circle to Search“, una nuova funzionalità fornita da Google.

“Circle to Search” viene descritto dicendo:

Cerca qualsiasi immagine, video o testo sullo schermo. Cerchia, evidenzia, scarabocchia o tocca per individuare ciò che ti incuriosisce, senza bisogno di screenshot.

Sebbene i dettagli non siano chiari solo da queste fughe di notizie, sembra che si tratti di una nuova forma di Google Lens. Viene mostrato utilizzando la S Pen ma non è chiaro se questo sia l’unico modo per usarla o meno. In ogni caso, è interessante vedere la stretta collaborazione, soprattutto perché si prevede che Assistant with Bard sarà disponibile anche sulla serie Galaxy S24.

Oltre a ciò, Android Headlines riporta inoltre che Samsung seguirà le orme di Google e supporterà la serie Galaxy S24 con 7 anni di aggiornamenti Android.

L’azienda attualmente supporta i recenti flagship con 4 anni di importanti aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, ma questo rapporto afferma che Samsung fornirebbe 7 anni di importanti aggiornamenti e patch di sicurezza. Non è una sorpresa dato che questa era la strategia di Google su Pixel 8, ma è comunque bello da vedere.

Il rapporto menziona inoltre che le funzionalità Galaxy AI saranno “gratuite” fino al 2025, il che implica che Samsung potrebbe scegliere di addebitare un abbonamento per alcune di queste funzionalità, ma i dettagli sono scarsi.

Appuntamento però a domani per scoprire tutte le novità e verificare se i prezzi emersi per il mercato europeo effettivamente saranno quelli ufficiali.

via