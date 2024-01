Sappiamo già che aspetto hanno Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra e quali funzionalità presenteranno. Sappiamo anche quando Samsung prevede di lanciare i suoi prossimi smartphone di fascia alta. Ora è trapelato anche il prezzo della serie Galaxy S24 in Europa, rivelando che il modello base e quello Plus saranno leggermente più economici dei loro predecessori, mentre il Galaxy S24 Ultra sarà più costoso del Galaxy S23 Ultra.

Secondo il rapporto, il Samsung Galaxy S24 avrà un prezzo di partenza di 899 euro per la versione da 128 GB, mentre la versione da 256 GB avrà un prezzo di 959 euro. Il Galaxy S24+ avrà un prezzo di 1.149 euro e 1.269 euro rispettivamente per le versioni da 256 GB e 512 GB. Si dice che il prezzo del Galaxy S24 Ultra sarà di 1.449 euro per la versione da 256 GB e di 1.569 euro per quella da 512 GB. Ci sarebbe anche una versione da 1TB del telefono, ma il suo prezzo non è stato ancora rivelato.

In confronto, il Galaxy S23 aveva un prezzo iniziale di 949 euro in Europa, mentre il prezzo del Galaxy S23+ partiva da 1.199 euro. Il Galaxy S23 Ultra aveva un prezzo di 1.399 euro per la versione da 256 GB del telefono quando è stato lanciato all’inizio di quest’anno. Naturalmente, i prezzi varierebbero leggermente a causa delle diverse tasse nei diversi paesi europei, il che non ci fa ben sperare per i prezzi italiani. Tuttavia, il nocciolo di questa fuga di notizie è che il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ saranno leggermente più economici dei loro predecessori, mentre il Galaxy S24 Ultra sarà più costoso del suo predecessore.

Per ricapitolare, ecco i prezzi con cui dovrebbero arrivare in Europa gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24:

Galaxy S24 128GB: €899

Galaxy S24 256GB: €959

Galaxy S24+ 256GB: €1,149

Galaxy S24+ 512GB: €1,269

Galaxy S24 Ultra 256GB: €1,449

Galaxy S24 Ultra 512GB: €1,569

via