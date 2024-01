Lo standard Qi2 evolve la ricarica wireless non concentrandosi sulla velocità, ma piuttosto sulla facilità d’uso e sull’efficienza, essendo la prima la ragione principale per cui chiunque utilizza questa tecnologia. Qi2 standardizza l’anello magnetico che Apple utilizza negli ultimi anni nella sua serie iPhone con il marchio riutilizzato MagSafe. L’idea è già arrivata su Android tramite custodie e altri accessori, ma c’è un bel po’ di incoerenza.

Qi2 è stato finalizzato alcuni mesi fa, con il primo lotto di nuovi accessori già in arrivo sul mercato, e la serie iPhone 15 di Apple è stata il primo set di smartphone a supportare ufficialmente Qi2. Apple ha anche implementato il supporto Qi2 anche sugli iPhone 13 e 14.

Ma non esistono ancora smartphone Android con Qi2.

Questa non è una grande sorpresa, in realtà, dato che lo standard è stato finalizzato proprio di recente. Anche se un marchio fosse particolarmente desideroso di adottare il prossimo standard, sarebbe quasi impossibile rilasciare un telefono molto rapidamente con Qi2 date le tempistiche. OnePlus 12 è stato lanciato senza supporto e la prossima vera occasione è la serie Galaxy S24 di Samsung. Ma, realisticamente, Qi2 probabilmente non sarà disponibile neanche su questi dispositivi. E, se fosse arrivato, probabilmente ne avremmo già sentito parlare, data la montagna di fughe di notizie emerse nelle ultime settimane.

Allora, quale sarà il primo nuovo telefono Android con Qi2? Davvero, è difficile dirlo con certezza. Tecnicamente è possibile che quest’anno non vedremo nessun nuovo dispositivo adottare lo standard, ma la popolarità dell’ecosistema MagSafe di Apple è sicuramente un incentivo a lavorare sul supporto.

In questo momento, il candidato più probabile è la serie Pixel 9 di Google. Esistono già prove limitate che suggeriscono che ciò potrebbe accadere e la finestra di rilascio di ottobre di Google è abbastanza tempestiva per l’adozione.

Tecnicamente, anche il prossimo lotto di Galaxy pieghevoli di Samsung sarebbe al momento giusto per questo, ma i pieghevoli sono già piuttosto complessi, quindi anche l’aggiunta di un nuovo standard con breve preavviso sembra improbabile. Il nuovo top di gamma Edge di Motorola è stato lanciato nella primavera del 2023, quindi è probabile che la stessa sequenza temporale venga rispettata anche quest’anno, il che probabilmente è troppo presto. Anche la serie Asus Zenfone potrebbe essere una buona scommessa, dato che la finestra di lancio estiva dell’azienda potrebbe essere abbastanza tempo, ma ciò presuppone in primo luogo di ottenere un nuovo Zenfone.

L’atteggiamento di OnePlus nei confronti della ricarica wireless non infonde fiducia nel fatto che l’azienda adotterà rapidamente Qi2, quindi non mi aspetterei nulla nemmeno in un sequel di OnePlus Open.

Prima che LG gettasse la spugna, mi sarei assolutamente aspettato che l’azienda fosse la prima ad adottare Qi2 in un telefono Android. Sembra esattamente il tipo di gioco che avrebbero fatto.

Ma in realtà il 2024 probabilmente non sarà l’anno di MagSafe su Android. Qi2 sta arrivando, ma ormai sapremmo se arriverà su qualche smartphone in uscita nel prossimo futuro. Se il nuovo standard fosse un motivo per cui stai cercando di aggiornare, non trattenerei il fiato.

