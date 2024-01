Entrando nel 2024, si prevede che gli smartphone Android spingeranno i confini della fotografia mobile ancora oltre. Tra i primi a lanciare il cappello sul ring quest’anno c’è OPPO che ha appena presentato il suo fiore all’occhiello Find X7 Ultra. Si tratta di un cameraphone che porta l’hardware e il software fotografico in un’altra dimensione.

OPPO Find X7 Ultra è il primo smartphone ad offrire due fotocamere periscopiche, una tendenza che ci aspettiamo che altri produttori seguano quest’anno. Altra novità molto importante riguarda la fotocamera principale che utilizza il sensore Sony LYT-900 da 1 pollice da 50 MP: si tratta della nuova generazione di sensore che apporta notevoli miglioramenti rispetto al predecessore, inclusa una riduzione del 50% dei riflessi, secondo l’azienda.

Il sensore ultra grandangolare è un’unità da 50 MP 1/1,95 pollici (Sony LYT-600) con apertura f/2.0 e lunghezza focale equivalente di 14 mm.

Ma veniamo ora ai protagonisti del Find X7 Ultra: i due teleobiettivi a periscopio. Il primo di questi è un sensore Sony IMX890 da 1/1,56 pollici con zoom periscopico 3x, mentre la nuova unità periscopica 6x inclusa è un sensore Sony IMX858, che offre una gamma focale fluida di 135 mm. Per riferimento, Find X6 Pro utilizzava un teleobiettivo solitario 2,8x con zoom 3x e 6x.

Non solo hardware: anche il software fotografico di OPPO Find X7 Ultra è di un altro livello

Oltre a queste inclusioni hardware, OPPO sta facendo grandi cose anche dal punto di vista software. L’HyperTone Image Engine sta facendo il suo debutto sulla nuova ammiraglia, che l’azienda ha presentato da novembre 2023 come parte della sua partnership con il produttore di fotocamere Hasselblad. Oppo afferma che ciò consentirà agli utenti di sfruttare “tutti i vantaggi della fotografia computazionale in un modo che non tolga l’estetica di una foto di qualità“.

Un’altra caratteristica degna di nota è la modalità Ritratto Hasselblad, vista anche su OnePlus 11 l’anno scorso. Questa particolare impostazione può catturare autoritratti a lunghezze focali di 23 mm, 44 mm, 65 mm e 135 mm per una maggiore versatilità.

Oppo parla della modalità Master, che presumibilmente sblocca la “fotografia per smartphone di livello professionale” sul Find X7 Ultra. Si suppone che questa modalità della fotocamera sia progettata per offrire lo stesso controllo che potresti trovare sulle fotocamere più professionali come la X2D 100C di Hasselblad. Secondo Oppo, la modalità Master sul Find X7 Ultra dà anche accesso a strumenti aggiuntivi come saturazione, contrasto, nitidezza e vignettatura.

Un’altra funzionalità software degna di nota è RAW MAX, che fa parte della modalità Master e può acquisire foto RAW da 50 MP con 13 stop di gamma dinamica e un po’ di magia della fotografia computazionale. Tuttavia, il Find X7 Ultra non supporterà le immagini RAW MAX. all’interno della modalità Master il giorno del lancio, con il supporto che arriverà più tardi sotto forma di aggiornamento OTA.

Le altre specifiche di OPPO Find X7 Ultra

Altrove sull’Oppo Find X7 Ultra, c’è uno schermo QHD+ AMOLED da 6,82 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 octa-core di Qualcomm è integrato per gestire il lato prestazionale. I potenziali clienti possono scegliere tra un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, mentre sotto il cofano c’è una familiare batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata proprietaria da 100 W (SuperVOOC) più la ricarica wireless veloce da 50 W.

Per il momento non abbiamo informazioni circa l’arrivo in Europa dello smartphone (cosa che comunque avverrà) ma sappiamo che verrà lanciato nelle colorazioni Ocean Blue, Sepia Brown e Tailored Black.

