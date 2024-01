Il problema con i migliori smartphone da gaming è che sono grandi e ingombranti. Ciò rende difficile portarli in giro, anche se è un compromesso che devi scendere se vuoi tutte le chicche extra che di solito vengono fornite con questi modelli. Ma Asus sta ora cambiando il gioco con la presentazione della nuova serie di smartphone da gaming: ROG Phone 8. La serie si compone del modello base, di un modello Pro e di una versione “Pro Edition” speciale.

Il dispositivo viene fornito con un design rinnovato, molto più elegante di quello che trovi nei precedenti telefoni ROG. Inoltre, l’azienda taiwanese ha dotato il suo telefono da gioco 2024 di fotocamere decenti, incluso un teleobiettivo.

Asus afferma che il ROG Phone 8 è più sottile del 15% rispetto al suo predecessore senza sacrificare le prestazioni o nessuna delle caratteristiche chiave della gamma. Apparentemente, è anche il primo smartphone da gaming al mondo certificato IP68, che lo rende resistente alla polvere e all’acqua. Ma per questo motivo, non c’è alcuna ventola di raffreddamento, come visto sui modelli precedenti come il ROG Phone 7. Il retro del ROG Phone 8 ha una finitura strutturata dietro lo strato di vetro, quindi non puoi sentirla.

La parte posteriore del Phone 8 presenta un logo Aura RGB Lighting, mentre il Phone 8 Pro e Pro Edition sono dotati di un display Mini-LED personalizzabile. È possibile fare in modo che il display mostri animazioni preimpostate o personalizzate. Inoltre, puoi sbloccare alcune animazioni nascoste toccando il retro del telefono con un altro ROG Phone 8.

ASUS ROG Phone 8 | Specifiche

Il ROG Phone 8 è il modello base, ma non sacrifica le prestazioni in molti modi. Funziona con l’ultimo SoC Snapdragon 8 Gen 3 ed è alimentato da un massimo di 24 GB di RAM con 1 TB di spazio di archiviazione, simile al ROG Phone 8 Pro. I telefoni dispongono anche di una GPU Adreno 750 per mantenere vivo il sentimento dei telefoni da gioco.

Sul lato anteriore, tutta la serie ROG Phone 8 è dotata di un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 1080 x 2448 con Gorilla Glass Victus 2. Sul retro, ogni dispositivo è dotato di un sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo da 32 MP, integrati da un ultrawide da 13 MP. Il teleobiettivo è in grado di zoom ottico 3x.

In particolare, troviamo:

50MP principale IMX890, 1/1,56″, f/1,9, Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, zoom lossless 2x, 24mm eq., OIS

13MP ultra grandangolare, lenti Free-form contro la distorsione, FOV 120°, f/2,2

32MP tele (8MP pixel-binning), f/2,4, pixel binning 1,4um, zoom ottico 3x, zoom lossless 5x, 10x HyperClarity, OIS integrato

Una delle uniche differenze principali percepibili in ciascun dispositivo è il pannello LED “AniMe Vision” di ROG Phone 8 Pro, che presenta 341 Mini LED monocromatici 254×128 personalizzabili per un look unico, in base alle tue preferenze. Il comunicato stampa di Asus è un po’ confuso, ma non sembra riflettere le differenze che inizialmente pensavamo fossero presenti nella serie, come una fotocamera migliore sul modello Pro.

Disponibilità e prezzi

Disponibili ufficialmente dal 31 gennaio, gli ASUS ROG Phone 8 sono già in pre-ordine con il seguente listino prezzi:

ROG Phone 8: 16/256GB: 1.099,99€

ROG Phone 8 Pro: 16/512GB: 1.199,99€

ROG Phone 8 Pro Edition (con AeroActive Cooler X) : 24GB/1TB: 1.499,99€

(con AeroActive Cooler X)