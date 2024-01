In un mondo in cui gli algoritmi determinano tutto il nostro intrattenimento, YouTube Music ha senso. Dopotutto, YouTube è da tempo sinonimo di intrattenimento online e di un luogo utilizzato dalle persone per ascoltare musica e scoprire nuovi artisti. Utilizzare questo marchio forte per un servizio musicale dedicato sembrava il logico passo successivo, anche se ciò significava eliminare Google Play Music. Ma Google ha commesso molti errori durante la transizione e, poiché Google Podcasts è il prossimo servizio a essere trasferito su YouTube Music, l’azienda deve dimostrare di aver imparato dai propri errori.

Google Play Music

Ricordate Google Play Music? Era un servizio di streaming musicale fluido e affidabile con un’ottima interfaccia utente. È stato il primo servizio di streaming che ho iniziato a utilizzare nel lontano 2012 e lì ho caricato tutta la mia libreria MP3. Questo era l’intento originale del servizio: un armadietto digitale per la musica che possedevi che potevi riprodurre in streaming ovunque. Allora potevi pensarlo come un iPod nel cloud, ma senza i podcast.

Google ha rapidamente ampliato il servizio con Google Play Music All Access nel 2013. Questo abbonamento da 9,99 euro al mese ti dava accesso a una vasta libreria di milioni di brani, playlist e album. È stato il tentativo di Google di creare un servizio di streaming musicale in stile Spotify, ed è stato fantastico per i suoi consigli e quella splendida interfaccia utente.

Solo tre anni dopo, nel 2016, Google ha integrato nel servizio anche i podcast. All’epoca non lo sapevo, perché cercare di trovare un podcast nel confuso menu delle biblioteche era difficile. Era come se Google non volesse che nessuno scoprisse che aveva aggiunto podcast al servizio. Non credo di aver ascoltato un solo podcast sull’app Google Play Music. C’erano molte altre app che gestivano i podcast molto meglio.

Poi Google ha lanciato l’app Google Podcasts nel 2018. All’improvviso, c’erano due app per podcast di proprietà di Google, anche se solo una di queste rendeva abbondantemente chiaro che era adattata ai podcast. Quando Google ha lanciato YouTube Music nel 2019, il buon vecchio Google Play Music era ormai segnato, riportando nuovamente una rigida separazione tra podcast e musica.

Gli errori che YouTube Music non deve commettere

Google ha annunciato la fine di Google Podcasts e la transizione dei podcast su YouTube Music nel settembre 2023. L’app podcast autonoma verrà chiusa nell’aprile 2024. Ci sono alcune lezioni che Google può trarre dal fallimento di Play Music e Google Podcasts e si spera rendere i podcast su YouTube Music più popolari.

Innanzitutto, l’azienda deve assicurarsi che il processo di transizione venga gestito senza intoppi. Una volta chiuso Google Podcasts, i suoi utenti dovrebbero trovare tutte le funzionalità e i controlli disponibili anche nell’app di YouTube Music a portata di mano. Ciò include funzionalità per utenti esperti come preferenze specifiche sulla velocità di ascolto per determinati podcast.

Dato il flusso costante di nuove funzionalità, YouTube Music sembra sulla buona strada, ma oggi mancano ancora alcune funzionalità. Puoi scegliere solo alcune opzioni di velocità di ascolto predeterminate, non puoi scegliere di tagliare automaticamente il silenzio, non puoi contrassegnare gli episodi come guardati, mancano alcune opzioni di download granulari e non puoi iscriverti direttamente ai feed RSS (sebbene quest’ultimo è in arrivo a breve). Questa è solo una selezione di funzionalità e l’elenco ancora lungo, con solo pochi mesi rimasti a Google per affrontarle.

Dall’altro, la scoperta deve essere la parte più importante dell’esperienza dell’utente. Spotify fa un lavoro fantastico per molte persone. Ma YouTube Music non è in concorrenza solo con Spotify. Decine di app per podcast autonome offrono un’interfaccia ordinata e una grande scoperta (Facebook era una di queste prima che se ne tirasse fuori), con Google Podcasts ironicamente tra i più eleganti e snelli. Google deve garantire che i podcast siano facili da trovare su YouTube Music come su tutti gli altri servizi.

Se li seppellisce in un miscuglio confuso, come con Google Play Music, non funzionerà.

