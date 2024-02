Il Samsung Galaxy S24, il modello “base”, come si suol dire, è stato smontato in video dal canale YouTube PBKreviews. Segue le orme del top di gamma S24 Ultra, che ha ricevuto lo stesso trattamento la scorsa settimana.

L’S24, a quanto pare, ha anche una camera di vapore in rame più grande rispetto al suo predecessore – quasi il doppio, in effetti – proprio come l’S24 Ultra. Questo è un tema con i Samsung top di gamma della serie S del 2024, a quanto pare. Durante il teardown, ci vengono mostrate tutte le diverse parti che sono state rimosse, una per una.

Per accedere al telefono, la piastra posteriore può essere staccata dopo aver applicato calore. I copriobiettivi della fotocamera possono essere sostituiti individualmente. L’S24 non ha un’antenna UWB, a differenza dell’S24+ e dell’S24 Ultra.

La scheda madre ha un design a doppio strato proprio come l’anno scorso. La fotocamera frontale da 12 MP è incollata in posizione, il che significa che è sostituibile solo se si utilizza un coltello per tagliare la colla. D’altra parte, le fotocamere posteriori possono essere tutte smontate facilmente. È confermato che sia la fotocamera posteriore principale che il teleobiettivo dispongono di OIS.

La batteria può essere rimossa facilmente con una linguetta. Sfortunatamente staccare lo schermo senza danneggiarlo è quasi impossibile: tuttavia, se stai sostituendo lo schermo, probabilmente è perché era danneggiato all’inizio.

Nel complesso, il Samsung Galaxy S24 ottiene un punteggio di riparabilità di 9 su 10. È riuscito a ottenere il massimo dei punti per la disponibilità dei componenti, la facilità di sostituzione della batteria e la facilità di sostituzione di parti varie come la porta del caricabatterie. Ha ottenuto 1,5 punti su 2 massimi per l’organizzazione interna e il tempo necessario per una riparazione, nonché per la sostituzione dello schermo.