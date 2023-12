Mistral AI, uno sviluppatore leader di Large Language Model (LLM) focalizzato sulla creazione di intelligenza artificiale open source, ha recentemente presentato il suo nuovo modello Mixtral 8x7B. Questo modello utilizza una combinazione di tecniche esperte per ottenere un parlato fluido e dal suono naturale in risposta all’input umano. Inoltre, Guillaume Lample, co-fondatore e capo scienziato di Mistral AI, ha rivelato una serie di benchmark che affermano che 8x7B può superare sia Llama 2 70B che GPT 3.5.

Very excited to release our second model, Mixtral 8x7B, an open weight mixture of experts model.

Mixtral matches or outperforms Llama 2 70B and GPT3.5 on most benchmarks, and has the inference speed of a 12B dense model. It supports a context length of 32k tokens. (1/n) https://t.co/WdGTSARKC1 pic.twitter.com/LQhXSlZ9jO

— Guillaume Lample @ #NeurIPS2023 (@GuillaumeLample) December 11, 2023