Netflix ha annunciato che tutta una nuova serie di giochi arriveranno sulla propria piattaforma Games fra la fine del 2023 e il 2024, compreso Sonic Mania Plus.

Si può dire con certezza che molte persone erano scettiche quando il servizio di streaming video di successo Netflix ha annunciato nel 2021 che si sarebbe ramificato nel mondo dei giochi. E in effetti, inizialmente l’uso dei giochi da parte degli abbonati era minimo. Ora, solo due anni dopo, la società vanta 40 titoli nel servizio, inclusi i preferiti dai fan come Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition, Football Manager 24 e Storyteller. Netflix Games ha recentemente lanciato anche due giochi sviluppati internamente: Oxenfree II: Lost Signals di Night School e il primo capitolo di Netflix Stories: Love is Blind.

Mike Verdu, vicepresidente di Netflix Games, ha annunciato in un comunicato stampa che tutta una serie di nuovi titoli arriveranno sulla piattaforma alla fine del 2023 e fino al nuovo anno, aumentando il peso sempre crescente della piattaforma. Un titolo che ha attirato l’attenzione della gente è l’inclusione del platform di successo Sonic Mania Plus, che è stato confermato essere un’esclusiva Netflix Games su dispositivi mobili nel 2024.

Sonic Mania Plus ha radici nel passato ma strizza l’occhio al presente

Sonic Mania ha debuttato inizialmente nel lontano 2017 su console e PC prima di essere ripreso come Sonic Mania Plus un anno dopo con l’inclusione di nuovi personaggi giocabili e design dei livelli rinnovato. Il gioco aggiornato è diventato un successo tra gli utenti, che hanno pubblicizzato Sonic Mania Plus come uno dei migliori titoli platform degli ultimi tempi e un tanto necessario richiamo ai giochi Sonic della vecchia scuola.

Netflix definisce addirittura la prima disponibilità su smartphone la “celebrazione definitiva del passato e del futuro“. I giocatori possono giocare come vogliono prendendo il controllo di Sonic, Tails, Knuckles o altri personaggi giocabili nel tentativo di abbattere il Dr. Eggman e la sua banda di robot malvagi.

A partire dal prossimo anno, i fan del gioco potranno sperimentare Sonic e i suoi amici in tutta la loro gloria ad alta velocità sui propri dispositivi mobili quando sarà giocabile su Android e iOS tramite Netflix Games.

Netflix Games si prepara ad accogliere quasi 90 giochi nuovi

La società ha lasciato intendere che quasi 90 titoli aggiuntivi sono attualmente in fase di sviluppo, con 86 giochi che saranno giocabili entro la fine del 2023. L’idea che Netflix Games domini lo spazio di gioco Android e iOS è una possibilità molto più ampia di quanto sembrasse inizialmente.

Oltre a Sonic Mania Plus, ecco alcuni degli altri giochi previsti per il debutto tramite il servizio di streaming:

Cozy Grove: Camp Spirit

FashionVerse

Game Dev Tycoon

Braid, Anniversary Edition (April 30)

Chicken Run: Eggstraction

The Dragon Prince: Xadia

Dumb Ways to Survive

Hades

Katana Zero

Money Heist: Ultimate Choice (Jan 4)

Paper Trail

