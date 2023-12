Google ha annunciato ufficialmente la disponibilità di Imagen 2, strumento di IA generativa che consente di generare immagini partendo da un prompt di testo.

Anche se non utilizzi strumenti e funzionalità dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, ci sono buone probabilità che inizierai a incontrarne di più. Dipende da te se scegliere di utilizzare l’intelligenza artificiale per le tue attività, ma a quanto pare le aziende vogliono assicurarsi che tu abbia sempre la possibilità – e Google è uno di quelli che continua a sviluppare prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale.

OpenAI è diventato famoso per i suoi strumenti, come DALL-E, il modello AI che permette di generare immagini partendo da un prompt di testo (ora integrato anche in ChatGPT). Ora, Google ha sviluppato il nuovo Imagen 2 come una soluzione rivolta alle aziende per competere con l’ultima versione di OpenAI, nota come DALL-E 3.

Le potenzialità di Google Imagen 2

Come annunciato da Google su uno dei suoi blog, Imagen 2, la sua ultima tecnologia basata sull’intelligenza artificiale da testo a immagine, è ora ampiamente disponibile per i clienti Vertex AI, presupponendo che ne sia stato approvato l’accesso. Vertex AI è la raccolta di prodotti e servizi di machine learning cloud di Google. Molte aziende sono già salite sul carro e hanno iniziato a utilizzare l’Imagen originale, tra cui Shutterstock e Snap. Ora, Google promette immagini di qualità superiore, rendering del testo in altre lingue, generazione di loghi e altro ancora attraverso Imagen 2.

Il prodotto è stato sviluppato utilizzando la tecnologia AI DeepMind dell’azienda, che ha aperto la strada a miglioramenti della qualità. Ora, Imagen 2 può anche creare didascalie dalle immagini, nonché formare risposte dettagliate basate su testo ad esse relative. Lo strumento prevede anche precauzioni sulla privacy e sulla sicurezza. Ad esempio, la funzionalità di filigrana digitale di Google è disponibile per coloro che implementano Imagen 2 per la creazione di immagini. Ciò garantisce che le immagini generate dall’intelligenza artificiale possano essere distinguibili dalle immagini della vita reale.

La concorrenza è sempre più serrata

Tuttavia, non è ancora stato stabilito se le aziende adotteranno ampiamente Imagen 2. Con le alternative già disponibili dai concorrenti di Google, come OpenAI, è difficile prevedere il successo di Imagen 2. Tra l’altro, anche Amazon è salita sul ring con il suo nuovo Titan Image Generator lanciato nei giorni scorsi.

Ciò che è noto, tuttavia, è che Google continua a tenere il passo con gli sviluppi di OpenAI, in particolare per quanto riguarda DALL-E. Ad esempio, la versione originale di Imagen è stata perfezionata con l’evoluzione di DALL-E e il lancio della sua seconda generazione.

Google ha condiviso i dettagli su Imagen Editor (che era in versione beta) nel giugno 2023, creato per aiutare con la modifica delle immagini. Questa funzionalità è stata sviluppata per consentire agli editor di Imagen di tornare indietro e modificare parti di immagini generate in precedenza. Nell’ottobre 2023, Google ha anche lanciato la sua funzionalità Search Generative Experience attraverso il programma Google Search Labs. Ciò ha consentito agli utenti di generare immagini fornendo descrizioni di testo.

Google potrebbe non essere così strettamente associato all’intelligenza artificiale come OpenAI o i suoi servizi. Tuttavia, ciò non significa che il colosso della tecnologia non tenga gli occhi puntati sul potenziale dell’intelligenza artificiale. Dopo aver visto cosa potrebbe realizzare OpenAI, molte aziende hanno iniziato a muoversi verso lo sviluppo di prodotti e servizi di intelligenza artificiale. Google è solo uno di questi e Imagen 2 è probabilmente solo un esempio di ciò che avverrà in futuro.

