Mentre infuria la guerra dell’IA tra le aziende tecnologiche, vediamo rilasciate sempre più demo di tecnologia AI che possiamo provare noi stessi. Da un po’ di tempo, la maggior parte degli strumenti che potevamo provare erano chatbot e generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale, ma Meta si è lanciata sul ring con “Audiobox”, un generatore di voce e suoni basato sull’intelligenza artificiale. Meglio ancora, lo si può provare sin da subito.

Clonare le voci è ormai (paurosamente) semplice con Meta Audiobox

Puoi provare i nuovi giocattoli basati sull’intelligenza artificiale di Meta sul sito Web ufficiale.

Audiobox non è che una parte di una più ampia ondata di pubblicazioni legate all’intelligenza artificiale che Meta ha realizzato di recente: l’azienda ha appena rilasciato il suo generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale per uso web generale.

L’idea alla base di Audiobox è che consente alle persone di creare voci ed effetti sonori utilizzando l’intelligenza artificiale. Per le voci, puoi registrarti leggendo un breve testo, quindi digitare del testo e ascoltare l’intelligenza artificiale che ti risponde con la tua voce. Per quanto riguarda gli effetti sonori, puoi dare un messaggio ad Audiobox e genererà automaticamente due risultati audio in base a ciò che hai descritto.

Puoi anche provare lo story maker Audiobox. Ciò ti consente di combinare sia la voce che i generatori di effetti sonori e creare una clip audio che racconta una storia. Audiobox contiene alcuni esempi che puoi provare: ad esempio, l’opzione “ascolta una vacanza al mare” ti offre due voci AI che raccontano il loro viaggio in spiaggia. La loro conversazione è supportata da clip audio generati dall’intelligenza artificiale di onde che si infrangono sulla spiaggia, richiami di gabbiani e un cane che abbaia.

Anche se puoi scaricare qualsiasi clip audio generata per utilizzarla offline, Meta afferma che non ti consente di utilizzare qualsiasi cosa generata dalle demo in un prodotto commerciale.

Fa un po’ paura che clonare la propria voce (o quella di altri) sia ormai così semplice? A noi personalmente si.

via