Al giorno d’oggi, può sembrare quasi impossibile mantenere qualcosa di privato, come ad esempio dove ti trovi, e spesso siamo alla mercé delle aziende che devono adottare misure attuabili per farlo. A tal fine, Google ha annunciato nuovi controlli di posizione per Maps progettati per darti un maggiore controllo su cosa e dove vengono registrati i dati.

Uno dei cambiamenti più importanti in arrivo è la possibilità di salvare la Cronologia delle posizioni direttamente sul tuo dispositivo anziché sul cloud. Se non hai familiarità, la Timeline è una registrazione crittografata di tutte le aree e le attrazioni che hai visitato. Devi attivare la Cronologia delle posizioni (è disattivata per impostazione predefinita) per attivare la Timeline.

Nell’ambito degli aggiornamenti di Google Maps, la Cronologia delle posizioni eliminerà automaticamente i tuoi dati dopo tre mesi rispetto ai 18 mesi precedenti. Tuttavia, puoi eliminare qualsiasi informazione non appena lo desideri o disattivare l’eliminazione automatica. Inoltre, puoi disattivare nuovamente la Cronologia delle posizioni in qualsiasi momento.

Si tratta di un’ottima aggiunta alla possibilità di salvare in locale le mappe in locale per una visualizzazione anche in assenza di connessione a Internet.

A proposito di Cronologia delle posizioni, Google Maps ti consentirà anche di fare clic sul punto blu sulla mappa e visualizzare impostazioni come Cronologia delle posizioni e Timelime. La scorciatoia ti consente di modificare la quantità di informazioni condivise e archiviate su Google Maps senza dover accedere alle impostazioni.

Allo stesso modo, Google Maps aggiunge la possibilità di eliminare i dati specifici della posizione. Supponiamo che tu stia cercando un ristorante per portare il tuo partner per il suo compleanno e desideri mantenerlo segreto, puoi eliminare indicazioni stradali, ricerche, condivisioni e altro.

Questa funzionalità e la scorciatoia con il punto blu verranno implementate nelle prossime settimane su Android e iOS, ma la possibilità di salvare la sequenza temporale direttamente sul tuo dispositivo sarà disponibile nel corso del prossimo anno.

via