La battaglia per portare l’accesso a iMessage su Android non è ancora finita, anche se Apple ha recentemente chiuso una scappatoia che apparentemente consentiva a Beeper e ad altre app di terze parti di accedere al servizio. L’ultima versione dell’app Beeper Mini per Android consente ancora una volta agli utenti di inviare e ricevere messaggi.

Beeper afferma che il suo team ha lavorato 24 ore su 24 per ripristinare la funzionalità di iMessage dopo che Apple ha interrotto l’accesso dell’app al servizio. Ora, i cofondatori di Beeper, Eric Migicovsky e Brad Murray, affermano che il team ha trovato una soluzione. C’è però un avvertimento fondamentale: la registrazione del numero di telefono non funziona e dovrai accedere con un Apple ID. Invierai e riceverai iMessage tramite il tuo indirizzo email anziché tramite il tuo numero di telefono. Il team di Beeper afferma che sta lavorando a una correzione del numero di telefono.

Nel frattempo, il team afferma di non sentirsi a proprio agio nel far pagare gli utenti mentre il suo servizio rimane in continuo mutamento. Pertanto, Beeper è gratuito per il momento. “Non appena le cose si stabilizzeranno (speriamo che lo facciano), valuteremo la possibilità di riattivare gli abbonamenti“, ha scritto Beeper in un post sul blog.

Migicovsky e Murray hanno aggiunto che, nonostante le affermazioni contrarie di Apple, i messaggi inviati tramite Beeper Mini sono crittografati e sicuri end-to-end. In effetti, suggeriscono che Beeper sia un modo più sicuro per iOS e Android di comunicare tra loro rispetto ai normali SMS. Apple non supporta ancora lo standard RCS più sicuro adottato da Google, ma prevede di iniziare a farlo nel 2024. E anche col supporto ufficiale, non vi sarà l’integrazione della crittografia E2EE come invece fornisce Google.

