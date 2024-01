OSCAL non è un brand che è molto conosciuto in Italia ma si sta facendo sempre più un nome per lo sviluppo di smartphone moderni dal costo molto basso. L’ultimo arrivato a catalogo è OSCAL TIGER 10 e senza ombra di dubbio è lo smartphone con Android 13 più economico di sempre.

L’azienda ha sviluppato questo smartphone con la fluidità dell’esperienza utente in mente e, seppur non presenta specifiche tecniche da top di gamma (impossibile a questo prezzo), consente di fare il 95% delle operazioni tipiche di uno smartphone: dall’uso dei social media alla messaggistica, passando per l’uso delle fotocamere e arrivando al gaming (ideale da abbinare a un controller come il Gamesir Galileo G8). Il tutto con una batteria che è il suo secondo cavallo di battaglia (dopo il prezzo).

Specifiche tecniche di OSCAL Tiger 10

Alimentato da un chip Unisoc T606 con CPU octa-core, OSCAL TIGER 10 stupisce con un punteggio AnTuTu di 267.637. A bordo troviamo 8 GB di memoria RAM che può essere aumentata fino a 16GB usando la memoria virtuale. Ciò fornisce lanci rapidi delle app e transizioni senza interruzioni tra di loro. E per coloro che desiderano un ampio spazio di archiviazione, TIGER 10 non delude: la memoria interna è da 256 GB e supporta l’espansione con scheda microSD fino a 1 TB, lasciando spazio a una miriade di app e una moltitudine di file.

OSCAL TIGER 10 offre un coinvolgente display HD+ da 6,56 pollici, potenziato da una frequenza di aggiornamento di 90 Hz per un’interazione senza interruzioni. Con una risoluzione di 720*1612, non si tratta dello schermo più risoluto ma, in compenso, ha una taratura cromatica abbastanza buona. A differenza di quanto pensano i principali brand di telefonia, compromettere la durata della batteria per un profilo sottile non è un’opzione, quindi TIGER 10 ospita una batteria da ben 5180 mAh, che offre fino a 624 ore in standby.

Sul fronte fotografico lo smartphone è dotato di una fotocamera anteriore da 8 MP e di una potente fotocamera principale da 50MP con sensore Samsung ISOCELL JN1. I tuoi selfie sono destinati a brillare con sorprendente realismo grazie all’obiettivo frontale. Grazie alla sua capacità di pixel binning 4-in-1, la fotocamera posteriore non si lascia intimorire dall’oscurità, garantendo scatti luminosi in condizioni di scarsa illuminazione e nitidezza quando c’è molta luce.

Sistema operativo Android 13

Come riferito all’inizio, OSCAL TIGER 10 ha a disposizione il sistema operativo Android 13 sotto forma della personalizzazione DokeOS 4.0, garantendo agli utenti un’esperienza più efficiente, fluida e privata. L’innovativa funzionalità dell’App Workspace fonde il mondo personale e quello professionale, creando un santuario personalizzato. Trasferisci file in modo semplice e sicuro con l’App EasyShare, senza bisogno di Internet. Altre funzionalità avanzate includono Atomized Memory 2.0 che massimizza la memoria disponibile e Focus Computing che garantisce le massime prestazioni sia della CPU che della GPU. Con l’integrazione delle tecnologie F2FS ed EROFS, le interazioni delle app diventano rapide e reattive, creando un’esperienza utente piacevole e fluida.

Disponibilità e prezzo

Il lancio ufficiale di OSCAL TIGER 10 è avvenuto in queste ore e, per un periodo promozionale che va fino al 28 gennaio, è possibile acquistarlo su Amazon al prezzo scontato di appena 115,99 euro usando il codice promo JGQPQCVD.