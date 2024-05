Gli ebook reader a colori sono sul mercato almeno dal 2012, ma è stato solo nell’ultimo anno che la tecnologia ha davvero trovato la sua base. Gli schermi a colori originali di E Ink erano molto scuri e avevano colori tenui, quindi rimasero una sorta di nicchia nella comunità degli e-reader. Ciò che è cambiato nell’ultimo anno è l’introduzione di una nuova generazione di display a colori chiamata Kaleido 3 con colori più vivaci e uno schermo più luminoso. Fino a poco tempo fa, i dispositivi Kaleido 3 più economici costavano oltre 300 euro, ma con il lancio di Kobo Libra Color e Clara Color (rispettivamente 229,99 euro e 159 euro), la lettura elettronica a colori è ora alla portata del consumatore medio, e Kobo sembra raccogliere i frutti.

Secondo l’analista del settore Ming-Chi Kuo, Kobo ha completamente esaurito il suo primo lotto di e-reader a colori dal 1 maggio. Dice che le spedizioni per la maggior parte dei modelli riprenderanno questa settimana, ma se stai aspettando un Libra Color bianco – che è il più popolare dei nuovi modelli – potresti aspettare fino alla fine di questo mese. Dando credito a questa analisi, il presidente di E Ink Johnson Lee ha dichiarato al Taipei Times che i clienti dei display a colori di E Ink gli stanno dicendo che le loro vendite sono state “molto migliori di quanto si aspettassero”.

Dei due modelli di colore, Libra Colour sembra essere la più popolare, superando il Clara Colour del 50%. Kuo, meglio conosciuto per le sue previsioni su Mac e iOS, analizza le catene di approvvigionamento per formulare le sue analisi. Dalla sua analisi su Kobo è venuto fuori che uno dei fornitori di circuiti integrati di Kobo ha aumentato la propria capacità produttiva per essere pronto a soddisfare la prevista domanda continua di Kobo a colori. Probabilmente sta parlando di Fitipower che produce schede di controllo del cronometraggio, driver per display e-paper e una miriade di altri prodotti.

La previsione più interessante di Kuo è che il successo iniziale dei nuovi e-reader a colori incoraggerà Kobo a spingere per rilasciare un altro e-reader a colori quest’anno, possibilmente un aggiornamento all’Elipsa 2E. Ciò ha molto senso, dal momento che dei due e-reader a colori rilasciati da Kobo, è il Libra Colour più grande e dotato di stilo a essere il più popolare. Se Kobo riuscisse a mantenere il prezzo paragonabile al modello attuale (350 euro) come ha fatto per Libra e Clara, ciò rappresenterebbe un taglio massiccio al prezzo degli e-reader a colori da 10 pollici. Sarebbe anche un campanello d’allarme per Amazon, il cui e-reader da 10 pollici viene venduto a $ 330 e non offre colori.

Kobo userà i display con tecnologia Gallery 3?

Kuo ipotizza inoltre che Kobo potrebbe iniziare a studiare la tecnologia a colori Gallery 3 di E Ink se la domanda per i suoi dispositivi a colori rimane elevata. Gallery 3, che elimina quasi tutti i problemi relativi al colore dei display Kaleido 3 al prezzo di una frequenza di aggiornamento peggiore, fa parte della linea di prodotti Advanced Color ePaper (ACeP) di E Ink. Si dice che Amazon stia lavorando anche su dispositivi Kindle ACeP, ma non ha ancora detto nulla pubblicamente.