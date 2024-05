Verso la fine del ciclo di vita degli smartphone di punta di Google, l’azienda ritorna sempre con un nuovo dispositivo di fascia media, un fork di tutto ciò che è arrivato l’autunno precedente. E nell’era Tensor, la serie Pixel A è diventata ancora più simile ai suoi fratelli più premium, abbinando specifiche simili con angoli tagliati appena sufficienti per abbassare il prezzo. Ora, a una settimana dall’I/O, Google ha ufficializzato il Pixel 8a e, basandosi solo sulla sua scheda tecnica, potrebbe essere sufficiente per eliminare il Pixel 8 dalla contesa per il resto della sua vita.

A prima vista, tutto ciò che riguarda Pixel 8a potrebbe portarti a confonderlo con l’ammiraglia più piccola dell’autunno scorso. Ha un display piatto con angoli arrotondati – molto più arrotondati rispetto al modello della serie A squadrato dell’anno scorso – due obiettivi per fotocamera integrati nella barra posteriore e quattro opzioni di colore che dovrebbero sembrare abbastanza familiari ai fan dell’hardware di Google. Obsidian, Porcelain e Bay ritornano tutti dal Pixel 8, mentre Aloe subentra come una versione molto più satura del lancio a sorpresa di Mint di quest’anno. Tutto sommato, è un bel telefono, soprattutto se si tiene conto della sua finitura completamente opaca.

Caratteristiche hardware

Sotto il cofano, il Pixel 8a continua a eguagliare il più costoso Pixel 8 in quasi ogni aspetto. È alimentato dallo stesso processore Tensor G3 abbinato a 8 GB di RAM e, per la prima volta in assoluto, gli acquirenti della serie A possono scegliere tra 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. La batteria da 4.492 mAh è leggermente inferiore rispetto al Pixel 8 e leggermente più grande del Pixel 7a, mentre la velocità di ricarica wireless varia ancora tra 5 W e 7,5 W a seconda del caricabatterie.

Forse la cosa più notevole è la nuova politica software del Pixel 8a, che corrisponde allo stesso periodo di sette anni per gli aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e del rilascio di funzionalità dei modelli top di gamma. Non male.

Se pensi che quello che c’è sotto il cofano sia familiare, la fotocamera fa un ulteriore passo avanti. Sia il sensore grandangolare che quello ultrawide del Pixel 8a sembrano identici al telefono dell’anno scorso, abbinando una fotocamera principale da 64 MP con una a 120 gradi da 13 MP per gli scatti di gruppo. Google lavora sempre per migliorare la propria capacità di post-elaborazione, quindi non essere troppo deluso. Il dispositivo della serie A dell’anno scorso ha scattato foto fantastiche, e anche questo lo farà.

Scheda tecnica

Dimension i e Peso: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, 188 g

i e Peso: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, 188 g Display : OLED, 6,1 pollici, 20:9, 1080 x 2400 pixel, 430 PPI, Fino a 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, 2000 nit (HDR), >1.000.000:1 di rapporto di contrasto, Supporto HDR, Display sempre attivo

: OLED, 6,1 pollici, 20:9, 1080 x 2400 pixel, 430 PPI, Fino a 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, 2000 nit (HDR), >1.000.000:1 di rapporto di contrasto, Supporto HDR, Display sempre attivo Processore e Sicurezza : Google Tensor G3, Coprocessore di sicurezza Titan M2, VPN di Google One inclusa

: Google Tensor G3, Coprocessore di sicurezza Titan M2, VPN di Google One inclusa Memoria : 8 GB RAM LPDDR5x, 128/256 GB UFS 3.1

: 8 GB RAM LPDDR5x, 128/256 GB UFS 3.1 Fotocamera Posteriore : 64 MP Quad PD (grandangolare), 0,8 μm, ƒ/1.89, 80° FOV, 1/1,73″ sensore, Zoom fino a 8x, 13 MP ultrawide, 1,12 μm, ƒ/2.2, 120° FOV, Stabilizzazione ottica ed elettronica

: 64 MP Quad PD (grandangolare), 0,8 μm, ƒ/1.89, 80° FOV, 1/1,73″ sensore, Zoom fino a 8x, 13 MP ultrawide, 1,12 μm, ƒ/2.2, 120° FOV, Stabilizzazione ottica ed elettronica Fotocamera Anteriore : 13 MP, 1,12 μm, ƒ/2.2, 96,5° FOV

: 13 MP, 1,12 μm, ƒ/2.2, 96,5° FOV Batteria : 4492 mAh (tipica), Oltre 24 ore di autonomia, Fino a 72 ore con Risparmio Energetico Estremo, Ricarica rapida, Ricarica wireless (certificazione Qi)

: 4492 mAh (tipica), Oltre 24 ore di autonomia, Fino a 72 ore con Risparmio Energetico Estremo, Ricarica rapida, Ricarica wireless (certificazione Qi) Autenticazione e Sicurezza: Sblocco con Impronta digitale integrata nel display, Sblocco con il Volto, Sicurezza hardware multilivello

Sblocco con Impronta digitale integrata nel display, Sblocco con il Volto, Sicurezza hardware multilivello Connettività : Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, 5G sub-6GHz

: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, 5G sub-6GHz Audio : Altoparlanti stereo, 2 microfoni con eliminazione dei rumori, Registrazione audio stereo, Miglioramento vocale, Riduzione del rumore del vento

: Altoparlanti stereo, 2 microfoni con eliminazione dei rumori, Registrazione audio stereo, Miglioramento vocale, Riduzione del rumore del vento Colori e Materiali: Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo, Aloe,

Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo, Aloe, Resistenza all’acqua e alla polvere : certificazione IP67

: certificazione IP67 Sistema operativo: Android 14 con aggiornamenti garantiti per 7 anni

Software, aggiornamenti ed AI

Il Pixel 8a viene fornito con Android 14 e verrà aggiornato ad Android 15 insieme ad altri Pixel moderni quando verrà lanciato entro la fine dell’anno. Sono incluse anche le consuete funzionalità di intelligenza artificiale che Google ha implementato nell’ultimo anno, tra cui Magic Editor e Circle to Search, anche se non sembra che la società avesse qualcosa di nuovo nella manica per questo particolare lancio. Nel frattempo, Gemini Nano arriverà anche su Pixel 8a per gli strumenti AI integrati sul dispositivo, anche se, come Pixel 8, sarà limitato dall’accesso degli sviluppatori.

Il grande cambiamento del software con Pixel 8a è la sua politica di aggiornamento. Come Pixel 8 e 8 Pro, Google intende fornire sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e delle funzionalità al Pixel 8a, con il supporto garantito fino al 2031. Ciò contrassegna questo dispositivo come lo smartphone più economico che puoi acquistare con un tale supporto.

C’è ancora molta strada da fare, dato che la linea comparabile della serie A di Samsung rimane limitata a soli quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

Disponibilità e prezzo

Il Google Pixel 8a è disponibile da oggi in preordine su Amazon e Google Store e per la vendita dal 14 maggio su Google Store, Amazon, Unieuro e Vodafone ad un prezzo che parte da 549 euro.