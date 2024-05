Anche se potresti non pensare molto alla complessità delle funzionalità AI sul tuo telefono, ci sono diversi componenti che contribuiscono a renderle funzionali e accessibili. La CPU del tuo dispositivo è uno dei fattori più importanti per garantire che tutto funzioni senza intoppi e l’intelligenza artificiale non può funzionare senza la sua potenza. Ma è la NPU che svolge la maggior parte del lavoro grazie al suo design altamente specializzato. A questo proposito, MediaTek ha lanciato Dimensity 9300+, promettendo un maggiore supporto per LLM ed IA generativa sugli smartphone.

Il chip è dotato di cache L3 e SLC da 18 MB, oltre al supporto fino a LPDDR5T 9600 Mbps in termini di memoria. MediaTek ha utilizzato la tecnologia TSMC di terza generazione a 4 nm per produrre il chip e la sua GPU a 12 core può supportare l’intelligenza artificiale oltre le funzionalità di base. Ad esempio, Dimensity 9300+ può gestire i giochi di app a 90 FPS in HDR senza problemi.

In che modo MediaTek Dimensity 9300+ supporta l’intelligenza artificiale generativa

In termini di intelligenza artificiale generativa, in particolare, MediaTek ha collaborato con diverse aziende per garantire che Dimensity 9300+ potesse supportare la tecnologia, una delle quali è Google. MediaTek, ad esempio, si è assicurata che Gemini Nano potesse essere supportato, proprio come i modelli precedenti.

Inoltre, il produttore ha collaborato, tra gli altri, anche con Meta e Alibaba. Dimensity 9300+ include in particolare il supporto per LoRA Fusion, nonché NeuroPilot LoRA Fusion 2.0.

L’APU 790 (tecnicamente una NPU ma Mediatek la chiama APU) aggiornata del Dimensity 9300+ promette un aumento delle prestazioni del 10% nelle attività di intelligenza artificiale e presenta la nuova tecnologia NeuroPilot Speculative Decode Acceleration di MediaTek. Dimensity 9300+ può eseguire LLM con parametri 7B a 22 token al secondo.

Il motore AI aggiornato supporta anche un’ampia gamma di LLM tra cui 01.AI Yi-Nano, Alibaba Cloud Qwen, Baichuan AI, ERNIE-3.5-SE, Google Gemini Nano e Meta Llama 2 e Llama 3.

Mediatek ha inoltre aggiunto la tecnologia MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT) per una migliore efficienza energetica nei titoli di gioco supportati e il Network Observation System (NOS) per una concorrenza ottimizzata su doppia rete Wi-Fi/cellulare con un risparmio energetico fino al 10%.

Anche se ad alcuni potrebbe essere piaciuto vedere un nuovo prodotto o una nuova serie invece di un aggiornamento, vale la pena notare che l’originale Dimensity 9300 ha debuttato proprio l’anno scorso.

Mentre i chip del produttore debuttano principalmente nei telefoni venduti all’estero, gli sviluppi di MediaTek forniscono informazioni su quanto la tecnologia mobile continua ad evolversi e soddisfano l’intelligenza artificiale più recente.